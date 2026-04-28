EQS-AFR: Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.04.2026 / 12:01 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Wolford AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/

Sprache: Englisch

Ort:

https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/

28.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Österreich
Internet:www.wolford.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2316730 28.04.2026 CET/CEST

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