EQS-AFR: Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Wolford AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.04.2026 / 12:01 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Wolford AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/

Sprache: Englisch

Ort:

https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/

28.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wolford AG Wolfordstrasse 1 6900 Bregenz Österreich Internet: www.wolford.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2316730 28.04.2026 CET/CEST