EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



28.04.2026 / 12:07 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 21



Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis zum 24. April 2026 wurden insgesamt 352.132 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 20.04.2026 Xetra 72.935 57,1325 4.166.958,89 21.04.2026 Xetra 71.371 58,3801 4.166.646,12 22.04.2026 Xetra 69.669 59,6884 4.158.431,14 23.04.2026 Xetra 68.742 60,2862 4.144.193,96 24.04.2026 Xetra 69.415 60,0276 4.166.815,85

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 24. April 2026 erworben wurden, beträgt 7.727.454 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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