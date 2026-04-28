EQS-DD: EPH Group AG: Alexander Lühr, Erwerb: Einbuchung von 5.000 Bezugsrechten(BZR) im Rahmen einerBezugsrechtskapitalerhöhung (7 BZR berechtigenzum Erwerb von 1 neuer Aktie)



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.04.2026 / 11:03 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Alexander Nachname(n): Lühr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

EPH Group AG

b) LEI

894500SN5GTABFSFWS54

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: AT0000A34DM3

b) Art des Geschäfts

Erwerb: Einbuchung von 5.000 Bezugsrechten(BZR) im Rahmen einerBezugsrechtskapitalerhöhung (7 BZR berechtigenzum Erwerb von 1 neuer Aktie)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

20.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

28.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: EPH Group AG Gumpendorfer Straße 26 1060 Wien Österreich Internet: www.eph-group.com

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