EQS-DD: EPH Group AG: Alexander Lühr, Erwerb: Einbuchung von 5.000 Bezugsrechten(BZR) im Rahmen einerBezugsrechtskapitalerhöhung (7 BZR berechtigenzum Erwerb von 1 neuer Aktie)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.04.2026 / 11:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Alexander
|Nachname(n):
|Lühr
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|EPH Group AG
b) LEI
|894500SN5GTABFSFWS54
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|AT0000A34DM3
b) Art des Geschäfts
|Erwerb: Einbuchung von 5.000 Bezugsrechten(BZR) im Rahmen einerBezugsrechtskapitalerhöhung (7 BZR berechtigenzum Erwerb von 1 neuer Aktie)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|20.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
28.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EPH Group AG
|Gumpendorfer Straße 26
|1060 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.eph-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104536 28.04.2026 CET/CEST
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