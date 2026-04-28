EQS-DD: EPH Group AG: Edeltraud Tuscher, Erwerb: Einbuchung von34.880 Bezugsrechten (BZR) im Rahmen einerBezugsrechtskapitalerhöhung (7 BZR berechtigenzum Erwerb von 1 neuen Aktie)
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.04.2026 / 11:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Edeltraud
|Nachname(n):
|Tuscher
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Jürgen
|Nachname(n):
|Geisler
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|EPH Group AG
b) LEI
|894500SN5GTABFSFWS54
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|AT0000A34DM3
b) Art des Geschäfts
|Erwerb: Einbuchung von34.880 Bezugsrechten (BZR) im Rahmen einerBezugsrechtskapitalerhöhung (7 BZR berechtigenzum Erwerb von 1 neuen Aktie)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|22.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
28.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EPH Group AG
|Gumpendorfer Straße 26
|1060 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.eph-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104538 28.04.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeAm Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Verlustverechnung bei AktienKritisches Urteil für Anleger: Warum du auf Steuererstattungen hoffen kannst23. Apr. · onvista