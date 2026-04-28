EQS-DD: EPH Group AG: Edeltraud Tuscher, Erwerb: Einbuchung von34.880 Bezugsrechten (BZR) im Rahmen einerBezugsrechtskapitalerhöhung (7 BZR berechtigenzum Erwerb von 1 neuen Aktie)

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.04.2026 / 11:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Edeltraud
Nachname(n): Tuscher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Jürgen
Nachname(n): Geisler
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
EPH Group AG

b) LEI
894500SN5GTABFSFWS54 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: AT0000A34DM3

b) Art des Geschäfts
Erwerb: Einbuchung von34.880 Bezugsrechten (BZR) im Rahmen einerBezugsrechtskapitalerhöhung (7 BZR berechtigenzum Erwerb von 1 neuen Aktie)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
22.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


28.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EPH Group AG
Gumpendorfer Straße 26
1060 Wien
Österreich
Internet: www.eph-group.com

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104538  28.04.2026 CET/CEST

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