EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Gabriele Schupp, Rückabwicklung der Zuteilung von Aktien vom 13.04.2026 wegen Ausscheidens aus dem Unternehmen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.04.2026 / 12:36 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Gabriele Nachname(n): Schupp

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Villeroy & Boch AG

b) LEI

529900NK4WP5QSWI8X50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007657231

b) Art des Geschäfts

Rückabwicklung der Zuteilung von Aktien vom 13.04.2026 wegen Ausscheidens aus dem Unternehmen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 18,4400 EUR 26.074,1600 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 18,4400 EUR 26.074,1600 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Villeroy & Boch AG Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland Internet: www.villeroy-boch.de

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