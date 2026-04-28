EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Gabriele Schupp, Rückabwicklung der Zuteilung von Aktien vom 13.04.2026 wegen Ausscheidens aus dem Unternehmen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.04.2026 / 12:36 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Gabriele
|Nachname(n):
|Schupp
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Villeroy & Boch AG
b) LEI
|529900NK4WP5QSWI8X50
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007657231
b) Art des Geschäfts
|Rückabwicklung der Zuteilung von Aktien vom 13.04.2026 wegen Ausscheidens aus dem Unternehmen
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|18,4400 EUR
|26.074,1600 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|18,4400 EUR
|26.074,1600 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Villeroy & Boch AG
|Saaruferstraße 1-3
|66693 Mettlach
|Deutschland
|Internet:
|www.villeroy-boch.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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