EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.04.2026 / 18:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Uwe
Nachname(n):Perbandt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Viromed Medical AG

b) LEI

894500XR05MYCVCCR171 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ZVN7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,43 EUR3.215,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,4300 EUR3.215,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
Internet:https://www.viromed-medical-ag.de/
Ende der MitteilungEQS News-Service

104534 28.04.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Viromed Medical

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckheute, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News