EQS-News: CPI Europe AG – Verkauf eines historischen Gebäudes in Prag

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CPI Europe AG – Verkauf eines historischen Gebäudes in Prag



28.04.2026 / 12:31 CET/CEST

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CPI Europe AG

Wienerbergstraße 9

1100 Wien, Österreich

FN 114425y HG Wien

UID: ATU 37681807

DVR 0607274

Pressemitteilung – Corporate News

Wien, 28. April 2026

CPI Europe AG – Verkauf eines historischen Gebäudes in Prag



CPI Europe AG („CPI Europe“ oder „das Unternehmen“) hat den Verkauf des historischen Gebäudes in Na Příkopě 14 in Prag abgeschlossen.

Na Příkopě 14 befindet sich seit 2006 im Eigentum von CPI Europe und zählt mit einer vermietbaren Gesamtfläche von rund 17.200 m² zu den bedeutendsten gemischt genutzten Büro- und Einzelhandelsimmobilien in der Prager Altstadt. Die Immobilie wurde zu attraktiven Marktbedingungen verkauft, nachdem CPI Europe den Mietermix optimiert, die Räumlichkeiten renoviert und das Potenzial des Gebäudes maximiert hatte.

Die Einzelhandelsflächen wurden zunächst von Hamleys und anschließend von The Playground genutzt, das seinen Betrieb Anfang dieses Jahres einstellte. Im Herbst wird in dem Gebäude ein neuer Flagship-Store eines renommierten Modehändlers eröffnet. Zu den weiteren Mietern zählen die Anwaltskanzlei White & Case sowie ein Lidl-Supermarkt. Die Immobilie erfüllt hohe Nachhaltigkeits- und Qualitätsstandards, was durch eine LEED-Platinum-Zertifizierung bestätigt wird.

„Die Geschichte von Na Příkopě 14 zeigt, wie durch aktives Management eine attraktive Immobilie für Investoren geschaffen werden kann, die nach einer langfristigen und konservativen Investitionsmöglichkeit suchen. Mit diesem Verkauf haben wir den Investitionszyklus für diese Immobilie abgeschlossen“, sagte Pavel Mechura, Vorstandsmitglied von CPI Europe.

Der Verkauf von Na Příkopě 14 stellt die zweite Transaktion im Wert von mehr als €100 Millionen dar, die das Unternehmen im April abgeschlossen hat. CPI Europe plant, den Erlös aus dem Verkauf zur Schuldenreduzierung sowie für weitere Investitionen in neue Projekte zu verwenden, insbesondere für die Expansion von STOP SHOP Fachmarktzentren in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen entwickelt derzeit vier Fachmarktzentren in Kroatien. Für den Zeitraum 2027–2028 sind weitere Projektentwicklungen in Serbien, Ungarn und Kroatien geplant.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations and Corporate Communications

Simone Korbelius

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CPI Europe AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 1 88090 E-Mail: Investor.Relations@cpi-europe.com Internet: http://cpi-europe.com/ ISIN: AT0000A21KS2 WKN: A2JN9W Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2316810

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