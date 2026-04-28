EQS-News: Emissionsvolumen des „reconcept Green Global Energy Bond II“ auf 12 Mio. Euro erhöht

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Emissionsvolumen des „reconcept Green Global Energy Bond II“ auf 12 Mio. Euro erhöht



28.04.2026 / 09:10 CET/CEST

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Emissionsvolumen des „reconcept Green Global Energy Bond II“ auf 12 Mio. Euro erhöht

Green Bond finanziert die 10 Gigawatt starke internationale Projektentwicklungs-Pipeline von reconcept

Marktumfeld erhöht Ausbaupotenzial von Erneuerbaren Energien in den Kernmärkten von reconcept weiter

Stark nachgefragte grüne Anleihe kann noch bis 4. Mai 2026 stückzinsfrei gezeichnet werden, danach fallen Stückzinsen an

Hamburg, 28. April 2026. Die reconcept GmbH, Projektentwickler Erneuerbarer Energien und Anbieter nachhaltiger Geldanlagen, hat das Emissionsvolumen des „reconcept Green Global Energy Bond II“ (ISIN: DE000A460PE6, Zinssatz: 7,75 % p.a.) von ursprünglich geplanten 10 Mio. Euro auf bis zu 12 Mio. Euro erhöht. Die nach den „Green Bond Principles“ der ICMA konzipierte Anleihe ist stark nachgefragt und finanziert die internationale Projektentwicklungs-Pipeline der reconcept Gruppe. Konkret fließt der Nettoemissionserlös in die Entwicklung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten in den Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada. reconcept verfügt in diesen Märkten aktuell über eine Projektpipeline von mehr als zehn Gigawatt (GW).

Rückenwind für internationale Erneuerbare-Energien-Projekte

„Der Ausbau Erneuerbarer Energien ist in unseren Kernmärkten politisch fest verankert. Die jüngsten Preissteigerungen bei Öl und Gas machen deutlich, dass es nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch wirtschaftlich wichtig ist, die fossile Abhängigkeit schnellstmöglich zu beenden. Zusätzlich steigt der Strombedarf aufgrund von Elektrifizierung und Datenzentren. Das stützt unsere stetig wachsende Pipeline an Erneuerbare-Energien-Projekten“, so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH.

In Kanada, bereits heute eines der Länder mit dem höchsten Energiebedarf pro Kopf, treibt die wachsende Stromnachfrage den Ausbau Erneuerbarer Energien samt Speichertechnologien stark voran. reconcept verfügt dort über eine Pipeline aus Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern von rund drei GW. „Die hohe Qualität unserer Erneuerbare-Energien-Projekte zeigt sich daran, dass unser im Oktober 2025 verkaufter Solarpark in der Provinz Ontario kürzlich als eines von 14 Projekten den Zuschlag für einen 20-jährigen staatlichen Stromabnahmevertrag erhalten hat“, freut sich Reetz. reconcept begleitet die Umsetzung des Projekts weiterhin als Entwicklungspartner.

Energiehunger und grüne Industrie treiben den Ausbau

In Finnland und Deutschland stehen insbesondere Speichertechnologien im Fokus. Im skandinavischen Land sollen Erneuerbare in Kombination mit Speichertechnologien die grüne Transformation der Industrie ermöglichen und die Stromnachfrage durch die dort angesiedelten Datenzentren mit abdecken. Deutschland muss, auch aufgrund der begrenzten Netzkapazitäten, in die Flexibilisierung der Energieeinspeisung durch den Ausbau von Batteriespeichern investieren. „Auch mit unserer jüngst vollplatzierten Anleihe ‚reconcept EnergieDepot Deutschland I‘ zahlen wir auf den hohen Speicherbedarf ein – reconcept plant in der Projektentwicklung in Deutschland überall dort, wo es möglich ist, Batteriespeicher mit ein“, erläutert Reetz. Die gesamte Pipeline umfasst hierzulande etwa zwei GW.

Jetzt noch stückzinsfrei zeichnen

Mit dem „reconcept Green Global Energy Bond II“ partizipieren Anlegende an der Umsetzung der internationalen Projektentwicklungs-Pipeline von reconcept. Der Green Bond kann noch bis zum 4. Mai 2026 stückzinsfrei gezeichnet werden, danach fallen Stückzinsen an. Der Kupon in Höhe von 7,75 % p.a. wird halbjährlich gezahlt, erstmals am 4. November 2026. Eine Börsennotierung ist für Oktober 2026 geplant.

Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bond II

Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 12 Mio. Euro Kupon 7,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A460PE6 / A460PE Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist Bis 19. November 2026: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir Valuta 4. Mai 2026 Laufzeit 6 Jahre: 4. Mai 2026 bis 4. Mai 2032 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. November 2026) Rückzahlungstermin 4. Mai 2032 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. Mai 2029 zu 103 % des Nennbetrags Ab 4. Mai 2030 zu 102 % des Nennbetrags Ab 4. Mai 2031 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Ab 6. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH ESG-Format Green Bond Framework, geprüft durch EthiFinance (Second Party Opinion)



Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind Deutschland, Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und der Emission von grünen Geldanlagen wie Green Bonds hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 21.500 Anlegenden hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 685 Mio. Euro (Stand: 31.12.2025) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als „Klimaschützendes Unternehmen“ zertifiziert.

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