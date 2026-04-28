EQS-News: Jörg Pietzner zur Wahl in den Aufsichtsrat der AUTO1 Group nominiert

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Jörg Pietzner zur Wahl in den Aufsichtsrat der AUTO1 Group nominiert



28.04.2026 / 12:00 CET/CEST

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Jörg Pietzner zur Wahl in den Aufsichtsrat der AUTO1 Group nominiert

Berlin, 28. April 2026 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Jörg Pietzner, ein erfahrener Finanzmanager, zur Wahl als Aufsichtsratsmitglied auf der kommenden Hauptversammlung am 4. Juni 2026 nominiert. Pietzner folgt auf Sylvie Mutschler-von Specht, die ihr Aufsichtsratsmandat nach mehr als fünf Jahren niederlegt.

Jörg Pietzner verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung und strategische Expertise in den Bereichen Banking, Finanzwesen, Risikomanagement und Corporate Governance bei führenden europäischen Finanzinstituten. Derzeit ist Pietzner Managing Director und Head of Group Financial Accounting & Controlling bei der Deutschen Börse AG. In dieser Funktion ist er verantwortlich für Controlling, zentrale Finanzprozesse, das Reporting und regulatorisches Reporting. Vor seiner aktuellen Tätigkeit bei der Deutschen Börse hatte Pietzner verschiedene Führungspositionen bei UniCredit inne und war zudem Mitglied in den Aufsichtsgremien mehrerer innovativer Finanz- und Technologieunternehmen. Er hat Diplome in Mathematik und Physik und begann seine Karriere bei Goldman Sachs.

„Jörg ist ein ausgewiesener Finanzexperte und geschätztes Aufsichtsratsmitglied mit langjähriger Erfahrung im Aufbau und in der Führung erfolgreicher Organisationen“, sagt Hakan Koç, Vorsitzender des Aufsichtsrats der AUTO1 Group.„Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich mich bei Sylvie für ihr langjähriges Engagement und ihre herausragenden Beiträge seit den Anfangsjahren der AUTO1 Group bedanken.“

Neben der Nominierung von Jörg Pietzner als neues Aufsichtsratsmitglied empfiehlt der Aufsichtsrat außerdem die Wiederwahl von Martine Gorce Momboisse, Mitglied des Aufsichtsrats, sowie von Lars Santelmann, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, auf der Hauptversammlung am 4. Juni 2026.

Die aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder finden Sie auf der Website der AUTO1 Group. Die vollständige Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 der AUTO1 Group SE ist im Bereich Investor Relations auf der Homepage der AUTO1 Group verfügbar.

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 europaweit 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

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