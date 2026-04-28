EQS-News: Kyriba bündelt AFP, J.P. Morgan Asset Management und Circle in einer KI-gesteuerten Treasury-Plattform

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Kyriba bündelt AFP, J.P. Morgan Asset Management und Circle in einer KI-gesteuerten Treasury-Plattform



28.04.2026 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Integrationen mit J.P. Morgan Asset Management und Circle adressieren zentrale Treasury-Anwendungsfälle auf Unternehmensebene

Gemeinsames Zertifikat von AFP und Kyriba schafft einen praxisnahen Rahmen für den professionellen Umgang mit Stablecoins

Neue Funktionen für Liquiditätsplanung und Devisenrisikomanagement – ausgelegt auf schnellere Zyklen und höhere Transparenz

LAS VEGAS, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Unternehmens-Treasury stehen an einem Wendepunkt. Mit dem Inkrafttreten des GENIUS Act im Juli 2025 ist ein zentrales Hindernis für den Einsatz von Stablecoins gefallen: die regulatorische Unsicherheit, die 73% der Führungskräfte zuletzt als größte Herausforderung nannten. Gleichzeitig sind Echtzeit-Zahlungen zur Erwartung geworden, Liquidität rückt stärker in den Fokus, und Treasurer sehen sich mit neuen Abwicklungsmodellen über Blockchain-Infrastrukturen konfrontiert. Damit gewinnen klare Governance, Transparenz und kontrollierbare Automatisierung spürbar an Bedeutung.

Auf der KyribaLive 2026 stellte Kyriba drei Kooperationen sowie zwei neue Plattformfunktionen vor. Ziel ist es, Treasury-Teams bei der Abwicklung grenzüberschreitender Zahlungen, bei der Geldanlage sowie beim Management von Liquiditäts- und FX-Risiken in einem durchgängigen Workflow zu unterstützen – mit klaren Governance- und Kontrollmechanismen.

Treasury-Teams können grenzüberschreitende Zahlungen näher an Echtzeitprozesse heranführen, Geldmarktanlagen direkt aus dem Treasury-Management-System anstoßen und auf ein berufsbegleitendes Zertifikat zum Thema Stablecoins im Treasury zugreifen, gebündelt in einer Plattform, die KI-gestützte Assistenz bereitstellt und dabei das menschliche Entscheiden und definierte Kontrollen in den Mittelpunkt stellt.

Melissa Di Donato, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin von Kyriba, sagte: „Von Unternehmens-Treasuries wird heute erwartet, schneller zu handeln, zunehmende Komplexität zu beherrschen und dabei jederzeit volle Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten – oft alles gleichzeitig. Die auf der KyribaLive 2026 vorgestellten Innovationen unterstreichen unseren Anspruch, die Entwicklung der Branche aktiv zu gestalten, statt ihr nur zu folgen. Kyriba definiert damit den Maßstab für die nächste Generation der Treasury-Technologie."

Drei Kooperationen für zentrale Treasury-Workflows

Jede Zusammenarbeit beseitigt einen echten Engpass im Treasury-Workflow, koordiniert von Kyriba Trusted Agentic AI (TAI):

Circle, das globale Fintech-Unternehmen hinter USDC und der weltweit größte regulierte Emittent von Stablecoins, wird direkt in die Unternehmens-Treasury-Plattform von Kyriba integriert. Über die Plattform können Unternehmen auf USDC zugreifen, Transaktionen ausführen und diese innerhalb ihrer bestehenden Treasury-Systeme verwalten. Die Steuerung erfolgt durch TAI. Angesichts jährlich über 194Billionen US-Dollar an grenzüberschreitenden Zahlungen stellt die nahezu Echtzeit-Abwicklung statt 1 bis 3 Werktagen einen signifikanten Effizienzgewinn für das Corporate Treasury dar.

Die gemeinsame Pressemitteilung von Circle und Kyriba finden Sie hier.

Morgan Money, die institutionelle Liquiditätsplattform von J.P. Morgan Asset Management, wird direkt in Kyriba integriert. Die von TAI unterstützte Integration liefert Handlungsempfehlungen, die den Liquiditätshorizont, Renditeziele, den Liquiditätsbedarf sowie interne Richtlinien der jeweiligen Organisation berücksichtigen. Dabei reagiert die Lösung dynamisch auf den individuellen Kontext des Unternehmens. Treasury-Teams können Empfehlungen prüfen, Anpassungen vornehmen und diese sicher umsetzen, während sie über den gesamten Prozess hinweg Transparenz, Kontrolle und Nachvollziehbarkeit sicherstellen.

Die gemeinsame Pressemitteilung von Morgan Money und Kyriba finden Sie hier.

Die Association for Financial Professionals (AFP) hat sich mit Kyriba zusammengeschlossen, um ein neues Zertifikat zum Thema „Stablecoins & On-Chain Liquidity in Treasury" einzuführen, ein gemeinsam entwickeltes Berufsqualifikationszertifikat, das mit rund 7,8 CTP-Punkte anrechenbar ist. Es wird ab Juni 2026 für Kyriba-Kunden über Kyriba Elevate verfügbar sein und bietet Treasury-Teams einen bewährten Rahmen, um Stablecoins sicher zu bewerten und zu implementieren. Für die ersten 500 Kyriba–Kunden, die sich über Kyriba Elevate anmelden, ist die Teilnahme kostenfrei.

Die gemeinsame Pressemitteilung von AFP und Kyriba finden Sie hier.

Entwickelt für das Tempo und die Komplexität der heutigen Zeit

Ergänzend zu den Kooperationen stellte Kyriba zwei neue Funktionen vor, die Treasury-Teams bei der operativen Nutzung dieser erweiterten Möglichkeiten unterstützen sollen:

Mit Advanced Liquidity Planning können Treasury-Teams statische Tabellenkalkulationen hinter sich lassen. Die Lösung ermöglicht dynamische Szenariomodellierung, automatisierte Datenkonsolidierung und Echtzeit-Transparenz über alle Unternehmenseinheiten hinweg – und verschafft Treasury-Teams und CFOs so die nötige Klarheit, um in volatilen Märkten schnellere Entscheidungen zu treffen. Nach Angaben von Kyriba konnten Kunden den Zeitaufwand für die Liquiditätsplanung bereits von 10 Stunden pro Woche auf 1,3 Stunden reduzieren und gleichzeitung den Cash-Ertrag um bis zu 2,07 Millionen US-Dollar jährlich steiger. Mit Advanced Liquidity Planning wird dies zur Regel und nicht zur Ausnahme*.

Advanced FX automatisiert die Überprüfung von Positionsbewertungen, die Durchführung von Absicherungsmaßnahmen und die Steuerung von Arbeitsabläufen für Unternehmen, die tägliche Absicherungsprogramme verwalten – wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Risikobewertung zügig verbessert wird. Kyriba-Kunden konnten bereits eine Verringerung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen um bis zu 3,1 Millionen US-Dollar verzeichnen.

„Durch die Einbindung automatisierter Devisendaten in unseren Entscheidungsprozess haben wir den manuellen Aufwand für die Nachverfolgung und Berichterstattung erheblich reduziert. Zudem konnten wir unsere Absicherungsstrategie optimieren und sie viel präziser an die Marktbedingungen anpassen", sagt Jaemin Kim, Director, Treasury bei Uber. Advanced FX wurde entwickelt, um dies mit noch höherer Geschwindigkeit und in noch größerem Umfang zu ermöglichen.

„Führungskräfte aus dem Finanzbereich betonen immer wieder, dass Vertrauen und Datenflexibilität ihre wichtigsten Anliegen sind", sagt Kevin Permenter, Research Director, Enterprise Application, IDC. „Das Leitmotiv „Trusted to Transform" adressiert diese Anforderungen gezielt. Durch eine höhere Genauigkeit und verbesserte Kontrollmechanismen ermöglichen die vorgestellten Neuerungen den Treasury–Teams, fundierte Entscheidungen schneller und mit größerer Sicherheit zu treffen. Ziel ist es, von einer überwiegend reaktiven Datenprüfung zu einem stärker proaktiven, analytisch gestützten Treasury–Management zu gelangen."

Die KyribaLive 2026, die vom 27. bis 29. April in Las Vegas stattfand, brachte mehr als 1.000 Fachleute aus den Bereichen Treasury und Finanzen zu über 55 Veranstaltungen zusammen, ergänzt durch praktische Anwenderschulungen, Keynotes von Führungskräften und Networking-Formate.

Bei der Veranstaltung wurden zudem Innovationen und herausragende Leistungen innerhalb der Kyriba-Kunden- und Partnergemeinschaft gewürdigt.

Mit dem „Customer Excellence Award" zeichnete Kyriba zudem mehrere international tätige Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen der Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen aus, die ihre Treasury–Infrastruktur mithilfe der Kyriba-Plattform modernisieren. Zu den Preisträgern zählten Lockheed Martin, Related Companies, McKesson Corporation und SNC.

Ausgezeichnete Partner:

Kyriba würdigte zudem eine ausgewählte Gruppe von Beratungs- und Technologiepartnern für ihre herausragenden Beiträge zum Kundenerfolg und zu Innovationen im Treasury-Bereich, darunter:

Clearsulting

Workday

Kyriba stellte auf dem Partner Summit am 27. April zudem ein komplett überarbeitetes Partnerprogramm vor, das ein strukturiertes, stufenbasiertes Rahmenwerk mit klaren Vorteilen für Partner, optimiertem Zugang zu Kyriba-Ressourcen und einem skalierbaren Wachstumspfad umfasst – was die verstärkten Investitionen des Unternehmens in sein Partner-Ökosystem widerspiegelt.

Das Motto der Veranstaltung, „Trusted to Transform", unterstreicht die Rolle von Kyriba dabei, Treasury-Teams dabei zu unterstützen, kritische Infrastrukturen sicher zu modernisieren und gleichzeitig die für geschäftskritische Finanzvorgänge erforderlichen Kontrollen aufrechtzuerhalten.

Über Kyriba Corp.

Kyriba ist ein weltweit führender Anbieter für Liquiditäts- und Treasury Management. Die skalierbare SaaS Plattform vernetzt Banken, ERP und Finanzsysteme und liefert CFOs und Treasury Teams Echtzeit Transparenz über Liquidität, Zahlungsströme und Finanzrisiken. Mit Technologien wie der „Trusted Agentic AI" (TAI) verarbeitet Kyriba jährlich 3,6 Milliarden Banktransaktionen und Zahlungen im Wert von 51Billionen US Dollar über 10.000 Banken und unterstützt mehr als 4.000 Unternehmen dabei, Effizienz, Sicherheit und strategische Kontrolle im Finanzbereich zu vereinen.

Pressekontakt - Kyriba: Connie Rowlands

Leiterin der Abteilung für externe Kommunikation

connie.rowlands@kyriba.com

+44 7388 960187

Hinweise für Redakteure

Kyriba 2026 CFO Survey (1,400 CFOs): https://www.kyriba.com/reports/2026-cfo-survey-confidence/

Kyriba Trusted Agentic AI (TAI): https://www.kyriba.com/products/agentic-ai-tai/

EY-Parthenon stablecoin research: https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-us/insights/financial-services/documents/cs-eyp-stablecoin-survey.pdf

KyribaLive 2026 News hub: https://www.kyriba.com/products/kyribalive26-news/

*Die angegebenen Betriebsdaten stammen aus einer internen Analyse von Kyriba, die auf Plattformdaten von Kunden basiert und sich auf 710 validierte Erkenntnisse aus 19 Branchen (Stand: April 2026) stützt.

Cision

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