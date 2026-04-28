EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

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MS Industrie AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025



28.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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MS Industrie AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

Fortgeführtes Geschäft operativ verbessert

Serienproduktion in Charlotte/USA angelaufen

Wachstum und Ergebnisanstieg für 2026 erwartet

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) blickt auf ein anspruchsvolles Geschäftsjahr 2025 zurück. Nach der zur Jahresmitte 2024 vollzogenen Veräußerung und Entkonsolidierung des Geschäftsbereichs Ultraschalltechnik konzentriert sich die Gruppe im fortgeführten Geschäft auf

MS XTEC´s hochautomatisierte Metallbearbeitungs- und Montageleistungen

.

Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2025

Auf vergleichbarer Basis der fortgeführten Geschäftsbereiche stieg der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 um rund +3 % auf 144,6 Mio. Euro. Auf berichteter Basis realisierte die MS Industrie AG einen konsolidierten Umsatz von 144,6 Mio. Euro nach 171,2 Mio. Euro im Vorjahr. Das Konzernjahresergebnis nach Ertragsteuern belief sich auf -5,3 Mio. Euro nach -3,9 Mio. Euro im Vorjahr. Belastet wurde das Ergebnis im Wesentlichen durch Anlaufkosten des Standortes Charlotte/USA in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro, Netto-Wechselkursverluste von rund 1,1 Mio. Euro sowie Abwertungen bei Minderheitsbeteiligungen von rund 1,3 Mio. Euro, insgesamt also Negativ-Effekte von rund 4,1 Mio. Euro, welche im Konzernjahresergebnis enthalten sind. Die Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2025 bei weiterhin soliden 40,8 % nach 44,0 % im Vorjahr.

Operative Verbesserung im Kerngeschäft

Armin Distel, Vorstand der MS Industrie AG:

„Operativ hat sich das fortgeführte Geschäft verbessert. Das bereinigte EBITDA stieg auf 6,8 Mio. Euro nach 4,0 Mio. Euro im Vergleich der fortgeführten Geschäftsbereiche. Das bereinigte EBIT verbesserte sich auf +0,7 Mio. Euro nach -2,4 Mio. Euro im Vorjahr.“

Standort Charlotte/USA in Betrieb

Der Produktionsstandort Charlotte/USA ist in Betrieb; die Serienproduktion läuft seit Januar 2026. Der Hochlauf des neuen Werks unterstützt die Diversifizierung des Geschäfts außerhalb der klassischen LKW-Industrie. Der Break-even für den Standort wird bis Ende 2026 erwartet.

Ausblick 2026: Wachstum und Rückkehr in die Gewinnzone

Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG:

„Für 2026 erwarten wir einen industriellen Konzern-Umsatz von rund 155 Mio. Euro. EBITDA und EBIT sollen auf Basis diverser Maßnahmen wieder deutlich steigen. Auch das Konzernjahresergebnis soll in den positiven Bereich zurückkehren und sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern. Die Auftragsbestände bei MS XTEC für die jeweils folgenden sechs Monate sind seit dem 31.12.2025 wieder um 2,5 % auf rund 80 Mio. Euro gestiegen.“

Der Geschäftsbericht 2025 ist unter der Rubrik

https://www.ms-industrie.de/investor-relations/finanzberichte/

abrufbar.

Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der

hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage

(„

MS XTEC

“: Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer –

seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen

– Kapitalbeteiligung in der

Ultraschalltechnik

(„MS Ultrasonic“: Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der

MS XTEC

zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete Jahr 2025 ein Umsatzvolumen von rund 145 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).

Pressekontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

Klaus-Karl Becker

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

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