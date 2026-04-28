EQS-News: Mutares mit deutlichem Sprung beim Konzernumsatz – Ambitionierte Ziele bis 2030 – Erfolgreiche Kapitalerhöhung und US-Expansion werden weiteres Wachstum treiben

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Mutares mit deutlichem Sprung beim Konzernumsatz – Ambitionierte Ziele bis 2030 – Erfolgreiche Kapitalerhöhung und US-Expansion werden weiteres Wachstum treiben



28.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Mutares mit deutlichem Sprung beim Konzernumsatz – Ambitionierte Ziele bis 2030 – Erfolgreiche Kapitalerhöhung und US-Expansion werden weiteres Wachstum treiben

Jahresüberschuss der Mutares-Holding im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 130,4 Mio. (Vorjahr: EUR 108,3 Mio.) gesteigert

Umsatzerlöse im Konzern steigen auf EUR 6,5 Mrd. (Vorjahr: EUR 5,3 Mrd.), EBITDA erhöht auf EUR 675,3 Mio. (Vorjahr: EUR 117,1 Mio.), Adjusted EBITDA auf EUR -31,2 Mio. (Vorjahr: EUR -85,4 Mio.) verbessert

Prognose sieht für Geschäftsjahr 2026 Konzernumsatz zwischen EUR 7,9 Mrd. und EUR 9,1 Mrd. und Jahresüberschuss von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. der Mutares-Holding vor

Mittelfristziele bis 2030: Wachstum von mindestens 25 % pro Jahr beim Konzernumsatz sowie beim Jahresüberschuss in der Mutares-Holding

Kapitalerhöhung insbesondere für weitere Expansion erfolgreich abgeschlossen – starkes Wachstum in den USA und Asien erwartet

München, 28. April 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“, „Mutares-Holding“ oder „Gesellschaft“ und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, „Mutares-Konzern“) hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 mit dem vom Abschlussprüfer mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehenen Konzernabschluss und zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht vorgelegt. Das Unternehmen blickt trotz bestehender konjunktureller und geopolitischer Unsicherheiten vor dem Hintergrund der forcierten internationalen Expansion optimistisch in die Zukunft.

Jahresüberschuss der Mutares-Holding auf EUR130,4Mio. gesteigert

Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, die aus Beratungsleistungen an verbundene Unternehmen und Management Fees resultieren, erreichten im Geschäftsjahr 2025 EUR 106,2 Mio. (Vorjahr: EUR 109,8 Mio.). Der handelsrechtliche Jahresüberschuss der Mutares-Holding lag im Geschäftsjahr 2025 bei EUR 130,4 Mio. (Vorjahr: EUR 108,3 Mio.). Wesentlichen Einfluss auf die Steigerung des Ergebnisses hatte die verstärkte Exit-Aktivität im Berichtszeitraum, wobei der vollständige Ausstieg bei Steyr Motors die herausragende und maßgeblich ergebnisbeeinflussende Transaktion im Geschäftsjahr 2025 darstellte.

Der Mutares-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 6,5 Mrd. (Vorjahr: EUR 5,3 Mrd.). Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nach IFRS belief sich auf EUR 675,3 Mio. (Vorjahr: EUR 117,1 Mio.), unter anderem beeinflusst durch Gewinne aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) und den positiven Beiträgen der Exits des Geschäftsjahres. Das insbesondere um die Einflüsse aus regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios bereinigte Adjusted EBITDA konnte auf EUR -31,2 Mio. (Vorjahr: EUR -85,4 Mio.) verbessert werden. Das Adjusted EBITDA war insbesondere von den Neuakquisitionen des Geschäftsjahres, allen voran Buderus, sowie von einem weiterhin herausfordernden Umfeld bei Lapeyre und Byldis geprägt. Dem stehen ausgesprochen erfreuliche Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte bei Efacec, Donges, SFC Solutions und Guascor Energy gegenüber.

Signifikanter Ausbau und Internationalisierung des Portfolios

Mutares hat den Ausbau des Portfolios im Berichtsjahr mit hoher Geschwindigkeit vorangetrieben. Im Fokus standen skalierbare Plattform-Investments, gezielte Add-on-Akquisitionen sowie die konsequente Internationalisierung – insbesondere in China und den USA. Mit den Akquisitionen des Geschäftsjahres 2025 hat Mutares Unternehmen mit einem kumulierten Jahresumsatz von rund EUR 2,5 Mrd. erworben und damit die Basis des Konzerns deutlich verbreitert.

Ein zentrales Highlight im Geschäftsjahr 2025 stellt der Erwerb von Magirus als neue Plattform im Bereich einsatzkritischer Spezialfahrzeuge im Segment Infrastructure & Special Industry dar. Die global etablierte Marke steht für technologische Exzellenz, eine starke internationale Marktposition und ein robustes Endmarktprofil. Durch die Add-on-Akquisition von Achleitner wurde die strategische Positionierung zusätzlich geschärft: Das Portfolio wird gezielt um Verteidigungs- und Sicherheitsfahrzeuge erweitert, wodurch sich der adressierbare Markt deutlich vergrößert und zusätzliche Synergien in Vertrieb und Internationalisierung entstehen.

Parallel dazu wurde die internationale Expansion konsequent beschleunigt. In China stärkte Mutares mit der Mehrheitsübernahme von HSR/HST als Add-on-Akquisition für Amaneos die Präsenz in einem der weltweit dynamischsten Automotive-Märkte. In Nordamerika wurde die Expansion durch die Akquisition von TSM für die FerrAl United Group weiter vorangetrieben und die industrielle Kompetenz im Bereich Präzisionskomponenten gezielt ausgebaut.

In Summe hat Mutares damit die Umsatzbasis signifikant verbreitert und die Diversifikation des Portfolios weiter erhöht.

Intensivierte Exit-Aktivitäten unterstreichen Wertschöpfungskraft

Mit zahlreichen Exit-Transaktionen hat Mutares die Leistungsfähigkeit des Geschäftsmodells auch im Geschäftsjahr 2025 eindrucksvoll bestätigt. Im Mittelpunkt standen mit Steyr Motors und Terranor zwei herausragende Kapitalmarkttransaktionen. Der vollständige Exit bei der erstgenannten Gesellschaft ist dabei ein besonderer Meilenstein als die erfolgreichste Investition in der Unternehmensgeschichte. Nach dem erfolgreichen Börsengang von Steyr Motors im Geschäftsjahr 2024 und einer schrittweisen Reduzierung der Beteiligung veräußerte Mutares im November 2025 den verbliebenen Anteil von 23 % im Rahmen einer stark nachgefragten Privatplatzierung vollständig an institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland. Über die gesamte Haltedauer erzielte Mutares einen Bruttoerlös von über EUR 170 Mio. sowie einen ROIC deutlich oberhalb der Zielspanne.

Auch bei Terranor konnte Mutares signifikante Werte realisieren. Mit dem Börsengang am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm im Juni 2025 wurde Terranor erfolgreich am Kapitalmarkt positioniert. In einem ersten Schritt veräußerte Mutares 25 % der Anteile, gefolgt von einer weiteren Platzierung im Dezember 2025, wodurch der Anteil auf 57 % reduziert wurde. Beide Transaktionen stießen auf starke Nachfrage nationaler und internationaler Investoren und führten ebenfalls zu einem ROIC klar oberhalb der Zielspanne.

Mit dem Verkauf von Fuentes kurz vor dem Jahreswechsel hat Mutares einmal mehr die Fähigkeit unter Beweis gestellt, Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und attraktiven Marktpositionen zu identifizieren und innerhalb von kürzester Zeit dank der Umsetzung entscheidender operativer Verbesserungen eine erhebliche Wertsteigerung zu realisieren.

Diese hohe Exit-Dynamik setzte sich auch im laufenden Geschäftsjahr 2026 fort. So konnten mit dem erfolgreichen Verkauf von Kalzip, WIJ Special Media (vormals Teil von Prénatal) und der inTime Group sowie der unterzeichneten Vereinbarungen zum Verkauf von Relobus und Conexus das Portfolio optimiert beziehungsweise weitere Wertrealisierungen erzielt werden. Darüber hinaus erwartet Mutares im weiteren Jahresverlauf zusätzliche attraktive Exits mit erheblichem Wertschöpfungspotenzial, insbesondere bei Beteiligungen aus den Bereichen Defense, Energie und Energieinfrastruktur im Segment Engineering & Technology.

Neu-Segmentierung des Portfolios im Geschäftsjahr 2025 umgesetzt

Im Laufe des Geschäftsjahres 2025 hat Mutares als Reaktion auf veränderte Anforderungen im Marktumfeld und insbesondere innerhalb des Portfolios durch die realisierten Akquisitionen und Exit-Transaktionen die Neusegmentierung des Portfolios umgesetzt. Ziel ist es, die strategische Steuerung und das operative Management der Portfoliounternehmen noch stärker an den operativen Geschäftsmodellen auszurichten.

Kern der neuen Struktur war die Einführung des Segments Infrastructure & Special Industry, das Portfoliounternehmen im Bereich der kritischen Infrastruktur sowie weiterer hoch-spezialisierter Industrien, unter anderem im Verteidigungsbereich, bündelt. Die Beteiligungen des bisherigen Segments Retail & Food wurden dem erweiterten Segment Goods & Services zugeordnet, das nun zyklische Konsum- und Dienstleistungsunternehmen thematisch konsistent zusammenfasst. Automotive & Mobility bleibt als frühzyklisches Segment bestehen, während Engineering & Technology weiterhin die spätzyklischen Industrien abdeckt.

Teils erfreuliche operative Entwicklung im Mutares-Portfolio

In einem teilweise weiterhin herausfordernden Marktumfeld, insbesondere im Segment Automotive & Mobility sowie in Teilen des Segments Goods & Services, haben die Portfoliounternehmen von Mutares im Geschäftsjahr 2025 umfassende Restrukturierungs- und Transformationsprogramme initiiert und/oder weiter umgesetzt. Beteiligungen wie Efacec, NEM Energy Group, Magirus und Donges SteelTec profitieren dabei von einer positiven Dynamik mit starkem Auftragseingang und in der Folge steigender Profitabilität. Das Marktumfeld bleibt äußerst attraktiv: Die zunehmende Elektrifizierung im Zuge der Energiewende, der durch künstliche Intelligenz getriebene steigende Strombedarf sowie deutlich erhöhte Verteidigungsbudgets sorgen für eine nachhaltig hohe Nachfrage. Gleichzeitig führt der wachsende Wettbewerb um qualitativ hochwertige Assets zu steigenden Bewertungen, wodurch sich zusätzliche attraktive Exit-Möglichkeiten mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial eröffnen.

Die Beteiligungen des Segments Automotive & Mobility waren im Berichtszeitraum weiterhin mit teilweise kurzfristigen Stornierungen bzw. Verschiebungen von Abrufen der Automobilhersteller konfrontiert. Dennoch konnten die Umsatzerlöse des Segments im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 2.506,6 Mio. (Vorjahr: EUR 2.223,2 Mio.) gesteigert werden. Ursächlich für den Anstieg waren vor allem die Akquisitionen des Segments, allen voran von SFC Climate als Add-on-Akquisition für die SFC Group zu Beginn des Geschäftsjahres 2025 sowie von Matikon im Vorjahr bzw. Matikon Trim im Geschäftsjahr 2025 als Add-on-Akquisitionen für Amaneos. Das EBITDA des Segments beläuft sich auf EUR 109,4 Mio. (Vorjahr: EUR 130,1 Mio.) und wurde durch die Gewinne aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) in Höhe von EUR 208,2 Mio. (Vorjahr: EUR 219,7 Mio.) beeinflusst. Das Adjusted EBITDA konnte – insbesondere aufgrund der verbesserten Profitabilität bei LMS sowie den positiven Ergebnisbeiträgen der neu erworbenen SFC Climate und TSM (FerrAl United Group) – auf EUR -8,9 Mio. (Vorjahr: EUR -45,9 Mio.) verbessert werden.

Die Beteiligungen im Segment Engineering & Technology[1] erzielten im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von EUR 1.337,3 Mio. (Vorjahr: EUR 1.181,0 Mio.). Neben dem ganzjährigen Einbezug der im Laufe des Vorjahres erworbenen Sofinter Group trugen auch die organischen Umsatzanstiege bei Efacec Group und Donges Group hierzu bei. Gegenläufig waren die Umsatzerlöse bei Byldis im Kontext einer nach wie vor schwachen Baukonjunktur gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Das EBITDA des Segments erreichte EUR 270,3 Mio. (Vorjahr: EUR -49,0 Mio.) und wurde unter anderem vom erfolgreichen Teil-Exit von Steyr Motors beeinflusst. Das Adjusted EBITDA von EUR 35,3 Mio. (Vorjahr: EUR -9,9 Mio.) spiegelt unter anderem die positive Entwicklung bei Efacec, Guascor Energy und Donges Group mit einem jeweils erfreulichen Anstieg der Profitabilität wider.

Die Beteiligungen des im Geschäftsjahr 2025 neu geschaffenen Segments Infrastructure & Special Industry erzielten im Berichtsjahr Umsatzerlöse von EUR 1.235,5 Mio. (Vorjahr: EUR 275,3 Mio.). Der Anstieg resultiert dabei insbesondere aus den Neuakquisitionen, vor allem von Magirus, Buderus Edelstahl und Nervión. Das EBITDA des Segments erreichte EUR 255,9 Mio. (Vorjahr: EUR 16,7 Mio.) und wurde maßgeblich beeinflusst von den Gewinnen aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) der Akquisitionen, insbesondere von Magirus und Buderus Edelstahl. Das Adjusted EBITDA lag im Berichtszeitraum bei EUR -14,4 Mio. (Vorjahr: EUR 17,1 Mio.) und spiegelt insbesondere den negativen Ergebnisbeitrag von Buderus wider, während andere der neu akquirierten Beteiligungen des Segments, insbesondere Kuljettava, bereits positiv beitrugen und Terranor Group die Profitabilität gegenüber dem Vorjahr gesteigert hat.

Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 1.404,6 Mio. (Vorjahr: EUR 1.581,9 Mio.). Der Rückgang aufgrund der Exits des Geschäftsjahres und des Vorjahres sowie der organisch rückläufigen Umsatzentwicklung bei Lapeyre und Stuart konnte durch die Neuakquisitionen nicht vollständig kompensiert werden. Das EBITDA des Segments belief sich auf EUR 42,5 Mio. (Vorjahr: EUR 17,8 Mio.), wobei die Entwicklung im laufenden Jahr und im Vorjahr jeweils von Effekten aus Erwerben und Exits begünstigt war – im Berichtszeitraum durch den Teil-Exit bei Locapharm und im Vorjahr durch den Exit von Frigoscandia. Das Adjusted EBITDA beläuft sich für das Berichtsjahr auf EUR -50,6 Mio. (Vorjahr: EUR -51,8 Mio.), wobei die Entwicklung durch die im Zuge der rückläufigen Umsatzerlöse belasteten Profitabilität bei Stuart und Lapeyre und den negativen Ergebnisbeitrag von Natura negativ beeinflusst wurde, während andere Beteiligungen des Segments, allen voran GoCollective und Alterga, einen erfreulichen Anstieg beim Adjusted EBITDA gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufweisen.

Das Adjusted EBITDA fluktuiert signifikant entlang der drei Phasen der Wertschöpfung, die Beteiligungen üblicherweise während ihrer Zugehörigkeit zu Mutares durchlaufen (Realignment, Optimization und Harvesting). Wie in der Vergangenheit wurde die Einteilung des Portfolios in diese drei Phasen mit der Veröffentlichung der Ergebnisse zum ersten Quartal des Geschäftsjahres auf Basis der erzielten Fortschritte in der Transformation und des vorgelegten und genehmigten Budgets angepasst.

Operative Phase im Rahmen des Wertschöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 31. Dezember 2025 Umsatz FY 2025 in EUR Mio. Adj. EBITDA[2] FY 2025 in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility Peugeot Motocycles Group Zendra Systems Engineering & Technology Byldis Efacec Kawneer Group Sofinter Group Infrastructure & Special Industry GDL Anläggning & Miljö Greer Steel[3] inTime Group Kuljettava Magirus Group Nervión Industries Goods & Services Alterga Fratelli Ferrari Gläserne Molkerei Locapharm Natura Prénatal Stuart 2.008,7 -161,3 Optimization Automotive & Mobility Amaneos Group FerrAl United Group Engineering & Technology Ganter Group Gemini Rail und ADComms Group La Rochette Cartonboard Goods & Services Lapeyre Group 2.674,8 10,1 Harvesting Automotive & Mobility SFC Group Engineering & Technology Donges Group Guascor Energy NEM Energy Group Infrastructure & Special Industry Terranor Group Goods & Services Conexus GoCollective und ReloBus keeeper Group Palmia REDO 1.804,8 116,7

Dividendenvorschlag von EUR2,00 je Aktie

Mutares verfolgt eine Dividendenpolitik, die die Anteilseigner unmittelbar und kontinuierlich am Unternehmenserfolg beteiligt und gleichzeitig die Finanzierung der weiteren Expansion und des Wachstums der Gruppe unterstützt. Für das Geschäftsjahr 2025 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der am 3. Juli 2026 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt EUR 2,00 je Aktie vor, die Mutares als Mindestdividende versteht. Sollten in der Zukunft Exits mit wesentlichem Ergebnis- und Liquiditätsbeitrag abgeschlossen werden, beabsichtigt Mutares, die Anteilseigner darüber hinaus mit einer Performance-Dividende am Erfolg partizipieren zu lassen.

Nichteinhaltung einer Finanzkennzahl zum Ende des Geschäftsjahres 2025 und Verzicht auf eine Überprüfung vor dem 30. Juni 2026

Im Geschäftsjahr 2025 wurde eine in den Anleihebedingungen der Anleihe 2023/2027 (ISIN NO0012530965) sowie Anleihe 2024/2029 (ISIN NO0013325407) enthaltene Bedingung zum Verhältnis von Konzern-Nettoverschuldung zu Konzern-Eigenkapital nicht eingehalten. Der Vorstand geht aufgrund der bereits unterzeichneten Erwerbe von Wartsila Gas Solutions und dem ETP Geschäft von SABIC davon aus, dass die Finanzkennzahl zu Ende Juni 2026 wieder eingehalten und signifikant unterschritten wird. Mutares hat daher den Anleihegläubiger gemäß eines in den Anleihebedingungen vorgesehenen schriftlichen Verfahrens („Written Resolution“) um Verzicht auf die Einhaltung der Finanzkennzahl bezogen auf Konzern-Nettoverschuldung zu Konzern-Eigenkapital für das Geschäftsjahr 2025 ersucht und große Zustimmung erhalten. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Überprüfung der Einhaltung dieser Finanzkennzahl bis einschließlich 29. Juni 2026 verzichtet.

Weitere Reduzierung der Mutares-Anleihen geplant

Bezogen auf die Verschuldung der Mutares-Holding ist geplant, den ausstehenden Nominalbetrag unter den beiden Anleihen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 auf einen Nominalbetrag von derzeit EUR 385 Mio. auf EUR 250 Mio. bis EUR 300 Mio. zu reduzieren. Dazu beabsichtigt der Vorstand, beginnend mit dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 pro Quartal jeweils mindestens EUR 25 Mio. der Anleihe 2023/2027 zurückzuerwerben.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt Mutares, den Gläubigern der Anleihe 2023/2027 im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Rückkaufangebots („Angebot“) einen Teilrückkauf der Anleihe 2023/2027 im Umfang von bis zu EUR 25 Mio. (vorbehaltlich einer Anpassung des Volumens) gegen Barzahlung anzubieten. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 8. Mai 2026. Der Rückkaufpreis im Rahmen des Angebots wird in den Angebotsunterlagen bekannt gegeben.

Die Gesellschaft wird vor Beginn der Angebotsfrist weitere Einzelheiten zum Angebot auf ihrer Website (https://ir.mutares.com/) veröffentlichen.

Wichtige strategische Weichenstellungen nach dem Bilanzstichtag – neues Segment als zusätzlicher Wachstumsmotor

Nach dem Bilanzstichtag hat Mutares entscheidende strategische Weichen für die nächste Entwicklungsphase des Konzerns gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei eine transformative Akquisition, die die industrielle Aufstellung des Unternehmens nachhaltig erweitert.

Mit der im Januar 2026 unterzeichneten Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics in Amerika und Europa von SABIC setzt Mutares einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Das Closing wird im zweiten Quartal 2026 erwartet. Mit einem Umsatz von rund EUR 2,0 Mrd. sowie einem Eigenkapital von rund EUR 2,0 Mrd. handelt es sich um die größte Akquisition in der Historie von Mutares.

Die Transaktion bildet zugleich die Grundlage für die Gründung des neuen Segments „Chemicals & Materials“ im Geschäftsjahr 2026, mit dem Mutares erstmals in bedeutendem Umfang in den Bereich Spezialchemikalien und Hochleistungswerkstoffe eintritt. Das neue Segment schafft eine zusätzliche, global ausgerichtete Wachstumssäule mit starker Präsenz insbesondere in Nord- und Südamerika. Die breite Kundenbasis in attraktiven Industrien sowie etablierte Premium-Marken bieten hervorragende Voraussetzungen, um operative Exzellenz, Innovation und nachhaltige Wertschöpfung im neuen Segment voranzutreiben. Ergänzt wird der Aufbau des Segments durch weitere Transaktionen, darunter Venator Ultramarine Blue Pigments.

Mit der im April 2026 erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung mit Bruttoerlösen von EUR 105 Mio. hat Mutares zudem die entscheidenden Weichen gestellt, um im Zuge der forcierten US-Expansion weiteres Wachstum zu generieren und das erfolgreiche Geschäftsmodell auszuweiten. Zusätzlich zum bereits aktiven Standort in Chicago plant Mutares die Eröffnung eines zweiten Standorts in den USA, um das Potenzial, das sich auf dem US-Markt bietet, maximal auszuschöpfen. Die aktuelle Transaktionspipeline in den USA umfasst attraktive Akquisitionsmöglichkeiten mit einem Umsatzvolumen von insgesamt rund EUR 4,8 Mrd. Erste Effekte der US-Expansion sind mit den im April 2026 unterzeichneten Vereinbarungen zum Erwerb von zwei Zulieferunternehmen von Magna, um Amaneos und FerrAl United, insbesondere die HiLo Group, zu stärken, bereits erkennbar.

Prognose 2026 und Mittelfristausblick

Vor dem Hintergrund der bis zum Aufstellungstag abgeschlossenen und unterzeichneten Transaktionen des laufenden Geschäftsjahres 2026, der Annahmen zu weiteren beabsichtigten Transaktionen im Jahresverlauf sowie der Planungen für die einzelnen Portfoliounternehmen, erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 für den Mutares-Konzern einen Anstieg der Umsatzerlöse auf EUR 7,9 Mrd. bis EUR 9,1 Mrd. (Geschäftsjahr 2025: EUR 6,5 Mrd.).

Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding wird im Wesentlichen durch Umsatzerlöse aus dem Beratungsgeschäft, Dividenden von Portfoliounternehmen sowie insbesondere auch aus Exit-Erlösen aus dem Verkauf von Beteiligungen beeinflusst. Letztere sollen gemäß der Erwartung des Vorstands auch im Geschäftsjahr 2026 einen überproportionalen Beitrag zum Jahresüberschuss leisten. Insofern geht der Vorstand von Bruttoerlösen (Verkaufspreise) aus den geplanten Exit-Transaktionen, die als Liquiditätszufluss bei der Gesellschaft vereinnahmt werden, im Geschäftsjahr 2026 von deutlich mehr als im Vorjahr aus (Geschäftsjahr 2025: rund EUR 230 Mio.). Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2026 ein Jahresüberschuss für die Gesellschaft in einer Bandbreite von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. erwartet.

Die zunehmende Internationalisierung, verbunden mit der Etablierung des neuen Segments „Chemicals & Materials“, eröffnet Mutares zusätzliche Wachstumschancen. Dem entsprechend strebt der Vorstand bis zum Geschäftsjahr 2030 ein jährliches Wachstum des Konzernumsatzes um mindestens 25 % an. Parallel dazu soll auch der Jahresüberschuss der Mutares-Holding um mindestens 25 % pro Jahr gesteigert werden. Im Hinblick auf die zuvor kommunizierten Mittelfristziele mit einem Konzernumsatz von EUR 10 Mrd. und einem Jahresüberschuss der Mutares Holding von EUR 200 Mio. bis zum Geschäftsjahr 2028 geht Mutares davon aus, diese damit schon deutlich früher zu erreichen.

Webcast heute um 14:00 Uhr

Für Analysten, Investoren und Pressevertreter wird heute um 14:00 Uhr (MESZ) ein Webcast in englischer Sprache stattfinden. Anmeldungen hierfür sind möglich per E-Mail an ir@mutares.de.

Die per Webcast gezeigte Präsentation kann im Anschluss unter https://ir.mutares.de/veroeffentlichungen/ heruntergeladen werden.

Der Geschäftsbericht 2025 der Mutares SE & Co. KGaA steht unter www.mutares.com im Bereich Investor Relations als Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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14:46 Beratung

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Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk

[1] Die Vorjahreswerte wurden der neuen Segmentstruktur entsprechend angepasst.

[2] Die Summe der dargestellten Finanzkennzahlen der Segmente oder Wertschöpfungszyklen weichen aufgrund von Konsolidierungseffekten von den Finanzkennzahlen des Konzerns insgesamt ab, da einzelne Konsolidierungsebenen weder den Segmenten noch den Wertschöpfungszyklen direkt zugeordnet werden können.

[3] Ab 2026 wird die Gesellschaft dem Segment Chemicals & Materials zugeordnet.

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