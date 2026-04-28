EQS-News: mwb fairtrade und mwb research vereinbaren Beendigung ihrer Kooperation

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mwb fairtrade und mwb research vereinbaren Beendigung ihrer Kooperation



28.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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mwb fairtrade und mwb research vereinbaren Beendigung ihrer Kooperation

Gräfelfing, 28.04.2026 – Die mwb Wertpapierhandelsbank AG und die mwb research AG haben sich auf eine einvernehmliche Beendigung ihrer Kooperation geeinigt.

Die Vereinbarung ermöglicht beiden Häusern, ihre strategische Ausrichtung individuell weiterzuentwickeln. Während die mwb Wertpapierhandelsbank AG mit ihrem Fokus auf Wertpapierhandel, Market Making, Designated Sponsoring und kapitalmarktorientierten Dienstleistungen diesen weiter ausbaut und auch im Bereich der Betreuung institutioneller Kunden weiterwächst, wird die mwb research AG Ihre Position als unabhängiger Anbieter von Research- und Investor-Access-Dienstleistungen weiterentwickeln.

Beide Einheiten betrachten die bisherige Zusammenarbeit als erfolgreich. Die Trennung erfolgt einvernehmlich und in einer strukturierten Übergangsphase. Beide Parteien stellen sicher, dass laufende Mandate und Prozesse reibungslos und professionell fortgeführt werden.

Die bestehende Vereinbarung der Parteien wurde zum 31.12.2026 fristgerecht gekündigt und die mwb Wertpapierhandelsbank AG plant ihr Beteiligungsverhältnis neu zu ordnen.

Zu mwb:

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart. Unsere Dienstleistungen umfassen Emissionsberatung & Listings, Zahlstellenfunktion, Designated Sponsoring und institutionelle Kundenbetreuung. Im Wertpapierhandel betreut mwb gut 46.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien als auch um festverzinsliche Wertpapiere und offene Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland.

Kontakt und weitere Informationen:

mwb Wertpapierhandelsbank AG

Klaus-Karl Becker

Tel: +49 172 61 41 955

E-Mail: kbecker@mwbfairtrade.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 858 52-305 Fax: +49 (0)89 858 52-5 05 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com Internet: www.mwbfairtrade.com ISIN: DE000A3EYLC7 WKN: A3EYLC Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2316006

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