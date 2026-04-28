EQS-News: Planmäßige Fortschritte im Windkraftausbau der EVN

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Planmäßige Fortschritte im Windkraftausbau der EVN



28.04.2026 / 13:06 CET/CEST

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Die EVN hat im ersten Halbjahr 2025/26 weitere wesentliche Fortschritte beim Ausbau ihrer Windkraftkapazitäten erzielt. Mit der Inbetriebnahme des Windparks Gnadendorf (28,8 MW) sowie der Leistungssteigerung durch das Repowering des Windparks Prellenkirchen (47,6 MW) erhöhte sich die konzernweit installierte Windkraftleistung auf 561 MW. Damit setzt die EVN den Wachstumspfad im Bereich Windkraft konsequent fort und treibt die Erreichung ihres Ausbauziels auf 770 MW bis 2030 zielstrebig voran.

Zur weiteren Umsetzung der Windkraftstrategie arbeitet die EVN aktuell an der Errichtung von zwei neuen Windparks sowie an zwei Repowering‑Projekten. Diese vier Vorhaben verfügen insgesamt über eine geplante Leistung von rund 67 MW.

Im Rahmen der Strategie 2030 investiert die EVN jährlich 1 Mrd. Euro in die Transformation des Energiesystems. Der Ausbau der Windkraft ist dabei ein integraler Bestandteil. Neben dem kontinuierlichen Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung liegen die Investitionsschwerpunkte insbesondere auf der Erweiterung und Digitalisierung der Netzinfrastruktur, dem Ausbau von Speichertechnologien sowie der Weiterentwicklung der E‑Ladeinfrastruktur.

Mit diesen Maßnahmen unterstreicht die EVN ihre Position als eine der führenden Anbieterinnen erneuerbarer Energie in Österreich und setzt ihr organisches Wachstum in stabilen, langfristig ausgerichteten und großteils regulierten Geschäftsfeldern konsequent fort.

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