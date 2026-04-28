EQS-News: Revolution im E-Commerce: SEMIS AG entwickelt mit HelloSeller die erste rein mobile, intuitive App für Amazon-Verkäufer

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Revolution im E-Commerce: SEMIS AG entwickelt mit HelloSeller die erste rein mobile, intuitive App für Amazon-Verkäufer



28.04.2026 / 12:00 CET/CEST

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Revolution im E-Commerce: SEMIS AG entwickelt mit HelloSeller die erste rein mobile, intuitive App für Amazon-Verkäufer

Die HelloSeller App:

HelloSeller ist eine mobile B2B-Softwarelösung für Amazon-Verkäufer, die alle relevanten Geschäfts- und Verkaufsdaten in Echtzeit bündelt und ein vollständig mobiles Management des E-Commerce-Business ermöglicht.

Durch integrierte Analysen, übersichtlich aufbereitete Statistiken und KI-gestützte Einblicke unterstützt die App dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und die eigene Performance gezielt zu optimieren.

Ziel ist es, ein schnelles, effizientes und ortsunabhängiges Arbeiten im Amazon-Geschäft zu ermöglichen. Die Markteinführung von HelloSeller ist für Ende 2026 geplant.

Mitteilung des Verwaltungsrats:

Diese Informationsvermittlung richtet sich vorrangig an Institutionelle Investoren und Medien. Derzeit werden konstruktive Gespräche mit zwei international tätigen strategischen Investoren über eine mögliche Partnerschaft geführt. Im Fokus steht die Erschließung gemeinsamer Marktpotenziale sowie die Stärkung der operativen und technologischen Leistungsfähigkeit.

Vorbehaltlich eines erfolgreichen Abschlusses und der finalen vertraglichen Ausgestaltung sieht die SEMIS AG in diesen Partnerschaften zusätzliche Wachstumsimpulse durch Skalierung, erweiterte Marktzugänge und eine Stärkung der Ertragsbasis. Über den weiteren Verlauf werden wir zu gegebener Zeit informieren.

SEMIS AG

Über das Unternehmen

SEMIS AG ist eine Technologie-Holdinggesellschaft mit einem großen Schwerpunkt: herausragende Softwareprodukte entwickeln, die den Markt neu definieren. Mit einem internationalen Team von Spezialisten in den Bereichen Finanzen, Entwicklung und Strategie, steuern wir die digitale Zukunft des Online-Handels und schließen Lücken, die bisher unbemerkt geblieben sind.

28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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