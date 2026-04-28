EQS-News: Salzgitter AG steigert Freefloat durch Verkauf eigener Aktien

EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

Salzgitter AG steigert Freefloat durch Verkauf eigener Aktien



28.04.2026 / 09:42 CET/CEST

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Die Salzgitter AG hat heute begonnen, einen Teil ihrer eigenen Aktien zu verkaufen.

Die Salzgitter AG hält derzeit rund 10% des Grundkapitals als eigene Aktien. Mit dem geplanten Verkauf sollen der Freefloat und die Liquidität der Salzgitter‑Aktie erhöht werden. In Gesprächen mit Investoren wurde wiederholt deutlich, dass die Liquidität der Aktie insbesondere von größeren Investoren als Hemmnis für ein Engagement wahrgenommen wird.

Vorgesehen ist zunächst rund 3Mio. Aktien zu veräußern. Die Umsetzung erfolgt ohne Zeitdruck und marktschonend. Die Verkaufserlöse erhöhen den finanziellen Handlungsspielraum des Konzerns.

„Mit dem teilweisen Verkauf eigener Aktien verbessern wir gezielt die Liquidität unserer Aktie und reagieren damit auf Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt“, so Gunnar Groebler, CEO der Salzgitter AG. „Zugleich erweitern wir unseren finanziellen Spielraum für die strategische Weiterentwicklung des Konzerns. Das Vorgehen ist bewusst schrittweise und marktschonend angelegt.“

Kontakt:

Markus Heidler

Leiter Investor Relations

Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter

Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

EMail: ir@salzgitter-ag.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Salzgitter Aktiengesellschaft Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Deutschland Telefon: +49 5341 21-01 Fax: +49 5341 21-2727 E-Mail: info@salzgitter-ag.de Internet: www.salzgitter-ag.de ISIN: DE0006202005 WKN: 620200 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2316672

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