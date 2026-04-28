EQS-News: YOC behauptet sich in einem herausforderndem Marktumfeld und schafft klare Perspektiven für 2026

EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

YOC behauptet sich in einem herausforderndem Marktumfeld und schafft klare Perspektiven für 2026



28.04.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 28. April 2026 – Die YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE0005932735) hat im Geschäftsjahr 2025 ihren Konzernumsatz um 6% auf 37,1 Mio. EUR gesteigert (2024: 35,0 Mio. EUR). Die Ergebnisentwicklung wurde maßgeblich durch einen Rückgang der Rohertragsmarge sowie ein anspruchsvolles Marktumfeld im vierten Quartal 2025 beeinflusst.

Die Umsatzentwicklung war im Jahresverlauf volatil: Während das zweite und dritte Quartal deutliches Wachstum verzeichneten, entwickelte sich insbesondere das vierte Quartal infolge einer schwachen Nachfrage im deutschen Markt rückläufig. Im Gesamtjahr 2025 zeigte sich das internationale Geschäft mit einem Umsatzplus von 15% deutlich dynamischer, während Deutschland einen leichten Rückgang von 1% verzeichnete.

Die Rohertragsmarge sank von 47% auf 42%, insbesondere bedingt durch gestiegene Kosten auf der Demand- und Supply- Seite, höhere Einkaufskosten von externen Services zur Leistungserbringung sowie temporäre Sondereffekte. Insgesamt ergab sich hieraus ein negativer Ergebniseffekt von rund 1,8 Mio. EUR.

Ergebnisbelastend wirkten sich ebenfalls Wechselkurseffekte, hauptsächlich durch die Abschwächung des US-Dollars, in Höhe von 0,5 Mio. EUR auf die Profitabilität der Gesellschaft aus.

Das EBITDA für das Jahr 2025 belief sich somit auf 2,4 Mio. EUR (2024: 5,2 Mio. EUR), das Konzernperiodenergebnis auf -0,4 Mio. EUR (2024: 3,7 Mio. EUR).

Der operative Cashflow blieb mit 3,8 Mio. EUR (2024: 4,1 Mio. EUR) nahezu stabil. Die Investitionen wurden um 8% auf 2,6 Mio. EUR erhöht und fokussierten sich auf den Ausbau der technologischen Plattform, KI-basierte Lösungen sowie neue Marktinitiativen, unter anderem im Bereich Connected TV.

Zum Jahresende 2025 verfügte der YOC-Konzern über einen Liquiditätsbestand in Höhe von 4,1 Mio. EUR sowie über ungenutzte freie Kontokorrentlinien in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Diese Bilanzstärke gibt der Gesellschaft Planungssicherheit und strategischen Handlungsspielraum.

Dirk Kraus, CEO der YOC AG kommentiert: „Das Jahr 2025 hat uns als Unternehmen spürbar gefordert. Ein volatiles Marktumfeld, zurückhaltende Budgets auf Kundenseite und anhaltender Margendruck haben einmal mehr gezeigt, wie dynamisch sich unser Umfeld verändert. Genau in dieser Phase hat sich allerdings gezeigt, wofür YOC steht: Technologische Exzellenz, eine belastbare Organisation und die Fähigkeit, auch unter Druck fokussiert und handlungsfähig zu bleiben. Wir haben aus den Herausforderungen gelernt, gezielt investiert und klare Entscheidungen getroffen. Damit haben wir die Grundlage geschaffen, um aus diesem Jahr gestärkt und klar positioniert hervorzugehen.“

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet die YOC AG einen erhöhten Konzernumsatz im Bereich von 39,0 bis 41,0 Mio. EUR. Auf dieser Basis geht die Gesellschaft von einem EBITDA zwischen 3,0 und 4,5 Mio. EUR sowie von einem Konzernergebnis zwischen 0,0 und 1,5 Mio. EUR aus.

Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 steht ab sofort auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link zur Verfügung: https://yoc.com/de/finanzberichte/

*EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2025 auf der Seite 55.





Kontakt

YOC AG

Investor Relations

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Tel.: +49-30-726162-0

ir@yoc.com

28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: ir@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2315982

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2315982 28.04.2026 CET/CEST