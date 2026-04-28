EQS-NVR: Meta Wolf AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Meta Wolf AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Meta Wolf AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



28.04.2026 / 11:13 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Meta Wolf AG

Bahnhofstraße 15

99448 Kranichfeld

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 24.04.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

33.132.060

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Meta Wolf AG Bahnhofstraße 15 99448 Kranichfeld Deutschland Internet: https://metawolf.com

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