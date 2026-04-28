EQS-NVR: Meta Wolf AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Meta Wolf AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Meta Wolf AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28.04.2026 / 11:13 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Meta Wolf AG
Bahnhofstraße 15
99448 Kranichfeld
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)24.04.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

33.132.060
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Meta Wolf AG
Bahnhofstraße 15
99448 Kranichfeld
Deutschland
Internet:https://metawolf.com
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