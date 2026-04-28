Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.04.2026

onvista · Uhr
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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Airbus Group (EADS)Bericht 1. Quartal 2026
Bloom EnergyBericht 1. Quartal 2026
Booking HoldingsBericht 1. Quartal 2026
BPBericht 1. Quartal 2026
Coca-ColaBericht 1. Quartal 2026
MutaresBericht Geschäftsjahr 2025
NovartisBericht 1. Quartal 2026
Robinhood MarketsBericht 1. Quartal 2026
Samsung SDIBericht 1. Quartal 2026
Seagate TechnologyBericht 3. Quartal 2026
T-Mobile USBericht 1. Quartal 2026
TeradyneBericht 1. Quartal 2026
ValeBericht 1. Quartal 2026
VisaBericht 2. Quartal 2026
Waste ManagementBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Robinhood Markets
BP
Bloom Energy
Mutares
Coca-Cola
T-Mobile US
Samsung SDI
Seagate Technology
Visa
Booking Holdings
Novartis
Teradyne
Waste Management
Vale

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