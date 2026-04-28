Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.04.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Airbus Group (EADS)
|Bericht 1. Quartal 2026
|Bloom Energy
|Bericht 1. Quartal 2026
|Booking Holdings
|Bericht 1. Quartal 2026
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|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Novartis
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|Robinhood Markets
|Bericht 1. Quartal 2026
|Samsung SDI
|Bericht 1. Quartal 2026
|Seagate Technology
|Bericht 3. Quartal 2026
|T-Mobile US
|Bericht 1. Quartal 2026
|Teradyne
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|Vale
|Bericht 1. Quartal 2026
|Visa
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|Waste Management
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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