Google schließt KI-Deal mit dem Pentagon

⁠Der US-Internetkonzern Google hat einem Medienbericht zufolge einen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium über den Einsatz seiner KI-Modelle für die Arbeit mit Verschlusssachen geschlossen. Die Vereinbarung erlaube ‌dem Pentagon, die Google-KI für "jeden rechtmäßigen Zweck der Regierung" zu nutzen, berichtete die Zeitung "The Information" unter Berufung ⁠auf ⁠eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Damit würde sich Google den Konkurrenten OpenAI und xAI von Elon Musk anschließen, die ebenfalls Verträge mit dem Pentagon über den Einsatz von KI-Modellen in geheimen Bereichen ‌haben.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet und das US-Verteidigungsministerium ‌waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Ein Sprecher der für das US-Regierungsgeschäft zuständigen Google-Sparte sagte "The Information", ⁠bei der neuen Vereinbarung handle es sich um eine ‌Ergänzung eines bestehenden Vertrags.

Das Pentagon ⁠hatte bereits 2025 Verträge im Wert von jeweils bis zu 200 Millionen Dollar mit großen KI-Anbietern wie Anthropic, OpenAI und Google geschlossen. Das ‌Ministerium will sich damit ⁠Flexibilität im Verteidigungsbereich sichern ⁠und sich nicht durch Warnungen der Technologie-Entwickler vor dem Einsatz unzuverlässiger Künstlicher Intelligenz (KI) in Waffensystemen einschränken lassen. US-Präsident Donald Trump hat das Ministerium angewiesen, sich in "Department of War" (Kriegsministerium) umzubenennen, was jedoch noch die Zustimmung des Kongresses erfordert.