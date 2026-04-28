Hypoport legt im ersten Quartal zu
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat im ersten Quartal zugelegt. Der Rohertrag sei im Jahresvergleich um rund 7,6 Prozent auf 71 Millionen Euro gewachsen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe sich auf 12,1 Millionen Euro deutlich verbessert. Ein Jahr zuvor lag die Kennzahl bei 8,6 Millionen. Die positive Entwicklung des Konzerns sei von allen drei operativen Segmenten getragen worden, hieß es weiter. Die Aktie legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 5,6 Prozent zu./jha/bek
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