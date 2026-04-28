Init Innovation auf höchstem Stand seit Oktober

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Init Innovation sind am Dienstag nach einem Großauftrag auf den höchsten Stand seit mehr als sechs Monaten gesprungen.

Am Vormittag notierten die Papiere des IT-Dienstleisters für den öffentlichen Personenverkehr knapp zwölf Prozent höher bei rund 50 Euro. Damit machten sie ihre bislang negative Kursbilanz für das laufende Jahr mehr als wett und verbuchen nun einen Kursgewinn von rund sieben Prozent.

Wie das Unternehmen mitteilte, erhielt es von der zentralen Verkehrsbehörde des australischen Bundesstaates New South Wales den Auftrag für die Modernisierung der Fahrkartensysteme des Sydney Opal-Netzwerks.

Die Behörde schätze das Auftragsvolumen für Init auf umgerechnet knapp 380 Millionen Euro für Konzeption, Installation und Lieferung des Fahrkartensystems sowie dessen Betrieb über einen Zeitraum von zehn Jahren, hieß es weiter.