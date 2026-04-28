IRW-News: ACG Metals Limited: Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2025

IRW-PRESS: ACG Metals Limited: Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2025

28. April 2026 / IRW-Press / ACG freut sich, die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt zu geben, der auf der Website des Unternehmens unter https://acgmetals.com/sustainability-report-2025 verfügbar sein wird.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 beschreibt den Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) und bietet einen Überblick über die Leistung in den Schlüsselbereichen Betrieb, Sicherheit, Umwelt und Gemeinschaft während des Berichtszeitraums. Der Bericht spiegelt den anhaltenden Fokus des Unternehmens auf verantwortungsbewusste Betriebsabläufe, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die langfristige Wertschöpfung wider.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 stellt das Referenzjahr von ACG dar und konzentriert sich auf die Festlegung unserer aktuellen ESG-Daten und Offenlegungen. Das Unternehmen geht davon aus, seine Berichterstattung in künftigen Berichtszeiträumen weiterzuentwickeln, einschließlich einer erweiterten KPI-Abdeckung und einer formellen Angleichung an anerkannte internationale Berichtsstandards sowie an den QCA-Kodex.

Highlights im Bereich Nachhaltigkeit 2025 und Schwerpunkte für 2026

Nachhaltigkeitsrahmen Highlights 2025 Schwerpunkte 2026

Gesundheit - LTIF [Lost Time Injury Frequency = Häufigkeit von - Ziel: null LTIs

und Sicherheit Arbeitsunfällen mit Ausfallzeiten] von 0,66, - Weiterer Aufbau und Weiterentwicklung unserer

einschließlich 1,6 Mio. Arbeitsstunden ohne Sicherheitskultur, insbesondere bei der Akquisition

LTI. neuer

- Durchschnittlich 54,5 Stunden Anlagen

Arbeitsschutzschulung pro

Mitarbeiter.

Unsere Mitarbeiter - 84,6 % der Arbeiter und 20 % der Angestellten - Erhöhung der Schulungsstunden für Mitarbeiter zur

stammen aus der Förderung ihrer

Region Entwicklung

- 26 % der Neueinstellungen im Jahr 2025 waren Frauen- Verstärkter Fokus auf die Gewinnung und Bindung

von Mitarbeitern mit den erforderlichen Fähigkeiten

und Kenntnissen zur Unterstützung des

Betriebsübergangs in

Gediktepe

- Abwägung zwischen interner Entwicklung und dem

Bedarf an externen neuen

Erfahrungen

Umwelt - Studie zu Optionen für Abraumdeponien in - Die Sulfid-Verarbeitungsanlage soll die Produktion

Zusammenarbeit mit SLR durchgeführt und mit dem Bau aufnehmen

einer Lagerstätte für sulfidhaltigen Abraum - Weiterhin Fokus auf die Einhaltung der

begonnen GISTM-Vorgaben für

- Aktualisierungsprozess der Abraumhalden

Umweltverträglichkeitsprüfung - Aufbau auf der aktuellen Datenerfassung, um ein

eingeleitet umfassenderes Management von Umweltthemen zu

- Programm zur Aufbereitung von angereichertem Erz ermöglichen

schreitet in die Genehmigungsphase - Ziel: keine Umweltverstöße bei Luftemissionen,

voran Abwasser, Abfallwirtschaft, Lärm und Vibrationen

- Durchführung einer Risikobewertung zum Klimawandel

- Einstellung eines Biodiversitätsspezialisten in

Gediktepe

Unsere Gemeinden - Wasserversorgung für die Gemeinden sichergestellt - Weiterentwicklung des Plans zur Einbindung von

- 13 Studierende aus der Region mit Stipendien für Interessengruppen, um internationalen

das Studium Best-Practice-Standards zu

unterstützt entsprechen

- Spendenausschuss eingerichtet, um Spenden an - Stärkung der Beziehungen durch kontinuierliches

Interessengruppen in der Gemeinde zu Engagement

verwalten

- 168 Mitarbeiter am Standort der Mine stammen aus

umliegenden

Dörfern

- 125.679 USD für die Unterstützung der Gemeinden im

Jahr

2025

Gewährleistung ethischer Praktiken - Aufrechterhaltung eines Null-Toleranz-Rahmenwerks - Verabschiedung und Umsetzung einer aktualisierten

gegen Bestechung und Korruption, das in die Richtlinie gegen Bestechung und Korruption nach

Sorgfaltspflicht gegenüber Lieferanten und Abschluss der unternehmensweiten Risikobewertung;

Zahlungskontrollen eingebettet ist und Beibehaltung des Null-Toleranz-Ansatzes und

internationalen Best Practices Bereitstellung zusätzlicher Schulungen für

entspricht Mitarbeiter

Insiderinformationen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 angesehen (da diese durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des britischen innerstaatlichen Rechts ist). Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen Informationsdienst für regulatorische Informationen gelten diese Informationen nun als öffentlich zugänglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Begriffen und Formulierungen wie glauben, Ziele, erwarten, anstreben, antizipieren, prognostizieren, würden, könnten, voraussehen, schätzen, beabsichtigen, könnte, planen, werden oder deren Verneinungen, Abwandlungen oder vergleichbare Ausdrücke, einschließlich Verweise auf Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien der Gruppe sowie des Umfelds, in dem sie tätig ist und in Zukunft tätig sein wird. Alle nachfolgenden mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in dessen Namen handeln, zugeschrieben werden, unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem oben genannten Warnhinweis. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Sofern nicht durch geltendes Recht, aufsichtsrechtliche Anforderungen, die britischen Börsenvorschriften (UK Listing Rules) sowie die Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Guidance and Transparency Rules) vorgeschrieben, beabsichtigen weder das Unternehmen noch andere Parteien, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thirty Three Communications

Communications Advisor

acgmetals-client-success@thirtythreecomms.com

Berenberg

Research Analysts

Richard Hatch

+44 (0) 20 3753 3070

Joint Broker

Jennifer Lee

+44 (0) 20 3207 7800

Canaccord

Research Analysts

Tim Huff +44 (0) 20 7523 8374

Joint Broker

James Asensio /Rory Blundell / Charlie Hammond

+ 44 (0) 20 7523 4680

Stifel

Research Analysts

Alex Bedwany +44 (0) 7788 392045

Joint Broker

Ashton Clanfield / Varun Talwar

+44 (0) 20 7710 7600

Cantor Fitzgerald

Research Analysts

Puneet Singh +1 (416) 350-8153

Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, sich zu einem globalen, margenstarken, auf Kupfer fokussierten Produzenten mit sicheren, effizienten und nachhaltigen Betriebsabläufen zu entwickeln.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe produzierte im Jahr 2025 insgesamt 39,2 Tsd. Unzen AuÄq.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414565

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

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