IRW-News: Apex Critical Metals Corp.: Apex durchteuft 4,02 % REO auf 23,7 m, enthalten in einer breiteren Zone von 124 m mit 1,94 % REO, und erweitert damit die Mineralisierung deutlich nach Süden

IRW-PRESS: Apex Critical Metals Corp.: Apex durchteuft 4,02 % REO auf 23,7 m, enthalten in einer breiteren Zone von 124 m mit 1,94 % REO, und erweitert damit die Mineralisierung deutlich nach Süden

Highlights:

- RIFT26-003 war ein Stepout-Bohrloch 120 m südlich des zuvor gemeldeten Bohrlochs RIFT26-002 (81,6 m mit 2,02 % REO, einschließlich 50,9 m mit 2,40 % REO), was das bedeutende Gehalts- und Größenpotenzial entlang des Streichens innerhalb des interpretierten mineralisierten Korridors über 700 m belegt.

o 80,0 m mit 2,29 % REO(1), einschließlich 23,7 m mit 4,02 % REO, enthalten in einem breiteren mineralisierten Abschnitt von 124 m mit 1,94 % REO (siehe Abbildung 1).

- Zweiundzwanzig (22) Proben mit Werten von über 3,00 % REO.

- Zehn (10) Proben mit mehr als 4,00 % REO bis zu einem Höchstwert von 6,54 % (siehe Foto 1).

- Die Mineralisierung ist nach wie vor in alle Richtungen offen.

- Die Analyseergebnisse für den Teil von RIFT26-003, der denselben Tiefenbereich abdeckt, in dem in RIFT26-002 eine Zone mit hoher NdPr-Anreicherung angetroffen wurde (siehe Pressemitteilung vom 7. April 2026), stehen noch aus.

- RIFT26-001A: 45,0 m mit 2,07 % REO, einschließlich 24,9 m mit 2,40 % REO, enthalten in einem breiteren mineralisierten Abschnitt von 142,8 m mit 1,48 % REO.

- Die ausgeprägteste Mineralisierung tritt auf Grundlage der bislang vorliegenden Analyseergebnisse im seichtesten Teil des Karbonatitkörpers auf und weist weiterhin eine starke Korrelation mit einer Hämatitalteration auf.

- Bislang wurden vierzehn (14) Bohrlöcher über insgesamt rund 8.849 m abgeschlossen; die Analyseergebnisse von zwölf (12) Bohrlöchern (7.038 m) stehen noch aus.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, sagt dazu: Die Teilergebnisse aus RIFT26-003 haben die Erwartungen übertroffen und einen bedeutenden Abschnitt mit einem Wert von über 4 % REO innerhalb einer breiteren Zone mit mehr als 2 % REO, 120 Meter weiter südlich geliefert. Diese neuen Ergebnisse stellen erneut den Umfang und die Stärke der REO-Mineralisierung auf Rift unter Beweis und untermauern die Bedeutung, die das Projekt in der nordamerikanischen Lieferkette für kritische Minerale haben könnte. Die Fähigkeit unseres technischen Teams, Beobachtungen im Bohrkern mit den endgültigen Analyseergebnissen dieser ersten Bohrlöcher in Bezug zu setzen, stimmt uns sehr zuversichtlich, dass eine Reihe der bereits abgeschlossenen Bohrlöcher das Bestätigungs- und Erweiterungsziel, das wir mit unseren Phase-1-Bohrungen verfolgen, weiter unterstützen wird.

Vancouver, British Columbia - 28. April 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) (Apex oder das Unternehmen), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Ausbau seines strategischen zu 100 % unternehmenseigenen Seltenerdmetallprojekts Rift im Karbonatitkomplex Elk Creek im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska konzentriert, freut sich, die Analyseergebnisse des Bohrlochs RIFT26-001A und die Teilergebnisse aus dem Bohrloch RIFT26-003 bekannt zu geben. Es ist dies die zweite Charge von Ergebnissen aus der Bohrkampagne 2026 des Unternehmens; weitere Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen, geprüft und ausgewertet wurden.

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Abbildung 1. Plan der Phase-1-Bohrungen auf dem Projekt Rift mit dem Standort und den Analyseergebnissen des Bohrlochs RIFT26-001A und den Teilergebnissen des Bohrlochs RIFT26-003 (hierin gemeldet) sowie den Standorten aktiver, fertiggestellter und historischer Bohrlöcher. Die Karbonatitabschnitte veranschaulichen die Verteilung der Zielwirtslithologie und umfassen geringfügige Abschnitte mit Fenit.

Wichtige Beobachtungen und Erkenntnisse

Bohrloch RIFT26-003, dessen Teilergebnisse hierin gemeldet werden, diente als Stepout-Bohrung nach Süden, um die Kontinuität der Seltenerdmetallmineralisierung über die historischen Bohrungen hinaus zu erproben, und bestätigt die Kontinuität mit den Ergebnissen aus RIFT26-002 (siehe Pressemitteilung vom 7. April 2026). Das Bohrloch enthielt einen Abschnitt von 80,0 m mit 2,29 % REO, einschließlich 23,7 m mit 4,02 % REO, und bestätigte damit die Erweiterung der Mineralisierung um ca. 120 m südlich von RIFT26-002, was das Gebiet als ein vorrangiges Ziel für weitere Bohrungen hervorhebt (Abbildung 1). Der hochgradige Abschnitt wurde unmittelbar unterhalb der Diskordanz durchteuft, was einen nützlichen Rahmen für die möglichen Kontrollen der Mineralisierung bietet, der im Zuge der laufenden Interpretation weiter verfeinert wird, wenn zusätzliche Analyseergebnisse eingehen (Abbildungen 2 & 3). Anhand der Ergebnisse aus RIFT26-003 konnte nun ein hochgradiger Trend auf rund 275 m vom historischen Bohrloch EC-93 aus abgegrenzt werden (siehe Pressemitteilung vom 14. Oktober 2025). Die Teilanalyseergebnisse für RIFT26-003, die hierin gemeldet werden, reichen bis in eine Tiefe von 389,3 m. Die Analyseergebnisse für den unteren Abschnitt des Bohrlochs von 481 m stehen noch aus; dieser Bereich deckt auch möglicherweise die NdPr-Anreicherung ab, die in RIFT26-002 angetroffen wurde.

Tabelle 1: Übersicht über die Analyseergebnisse von RIFT26-001A & RIFT26-003

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Bohrloch RIFT26-001A sollte der Erprobung des REO-Potenzials rund 150 m westlich bzw. rund 40 m nördlich der historischen Bohrlöcher EC-93 und NEC11-004 dienen. Im Bohrloch wurde der Karbonatit mit Hämatitalteration durchteuft, der erhöhte REO-Werte von 2,07 % REO auf 45,0 m, einschließlich 24,9 m mit 2,40 % REO, lieferte. Damit wird die Tiefe und die Mächtigkeit der bekannten Mineralisierung in der Nähe der historischen Bohrlöcher erweitert.

In den Bohrlöchern auf dem Projekt Rift, die auf die südlichen Ausmaße der Mineralisierung abzielen, wird weiterhin eine hochgradige REO-Mineralisierung in den oberen Teilen des Karbonatits in Zusammenhang mit der Hämatitalteration, die sich über die Diskordanz hinaus erstreckt, durchteuft. Breite Abschnitte innerhalb des definierten höhergradigen Trends, wie durch die bisher erhaltenen Analyseergebnisse bestimmt, sowie eine in alle Richtungen offene Mineralisierung unterstreichen das Ausmaß, die Kontinuität und das Erweiterungspotenzial des mineralisierten Systems.

Die Bohrungen halten weiter an; es sind weitere Bohrlöcher südlich und westlich von RIFT-26-003 geplant, um die Ausmaße des hochgradigen mineralisierten Trends zu erproben und dessen Ausrichtung zu bestimmen. In allen bis dato absolvierten Bohrlöchern konnten visuelle Anzeichen auf eine REO-Mineralisierung identifiziert werden, was von durchgängigen Karbonatitabschnitten mit einer Hämatitalteration untermauert wird. Die Analyseergebnisse für zwölf (12) Bohrlöcher über insgesamt 7.038 m stehen aus.

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Abbildung 2. Querschnitt des Bohrlochs RIFT26-003 mit der protokollierten Lithologie sowie den REO-Gehalten und -Verteilungen. Die Analyseergebnisse für Abschnitte unterhalb von 389,3 m stehen aus.

Tabelle 2: Standort und Attribute von RIFT26-001A & RIFT26-003

Bohrloch-Nr. Tiefe (m) Azimut(b) (°) Neigung(b) (°) Easting (a) Northing (a) Höhenlage

RIFT26-001A 820 080 -60 741993.50 4460827.41 332,28

RIFT26-003 872 080 -60 742074.72 4460589.13 331,15

(a) Die Koordinaten sind in NAD83 UTMZ14 angegeben (b) Azimut und Neigung sind geplant und können entlang des

Bohrlochs

variieren.

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Foto 1. Proben RIFT003-009 & RIFT003-010 mit einer REO-Mineralisierung auf einem Abschnitt von 181,0 - 183,5 m. RIFT003-009 enthält 6,54 % REO und RIFT003-010 4,58 % REO.

Nächste Schritte

Das Unternehmen hat weitere Bohrungen fertiggestellt, die konzipiert wurden, die Ausdehnung der Mineralisierung im Streichen und in der Tiefe weiter zu untersuchen; die Analyseergebnisse stehen noch aus. Die fortlaufende Verfeinerung des geologischen 3D-Modells, einschließlich der Einbeziehung der eingegangenen Analyseergebnisse, wird zu einem besseren Verständnis des mineralisierten Systems beitragen und dabei helfen, Prioritäten für die zukünftige Bohrzielerstellung zu setzen. Auf der Grundlage der bisherigen ersten Analyseergebnisse und laufender visueller Beobachtungen aus anderen fertiggestellten Bohrungen hat das Unternehmen den Umfang der Phase-I-Bohrungen ausgeweitet.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit einem Lkw-gestützten und einem auf Raupenfahrwerk montierten Diamantbohrgerät der Größe HQ durchgeführt, und alle Bohrkernproben wurden oder werden an Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Ancaster, Ontario, zur Standardprobenvorbereitung (Code RX1) versandt, die das Trocknen, Zerkleinern (< 7 kg) bis zu 80 % mit einer Korngröße von unter 2 mm, die Riffelteilung (250 g) und das Pulverisieren (Weichstahl) bis zu 95 % mit einer Korngröße von unter 105 µm umfasst. Die Proben wurden anschließend mit Code 8 mittels XRF auf Nb2O5, ZrO2 und Ta2O5 (0,003 %), Code 8-REE-Untersuchung (Lithiummetaborat/Tetraborat-Fusion mit anschließender Analyse mittels ICP und ICP/MS) analysiert. Der Bohrkern wurde anschließend zersägt, wobei die eine Hälfte zur geochemischen Analyse eingeschickt und die andere Hälfte in der Kiste vor Ort verblieb.

In das Programm wurde ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll integriert, das die Einfügung von zertifiziertem Referenzmaterial und Siliziumdioxid-Blindproben mit einem Anteil von jeweils etwa 5 % vorsah. Eine zusätzliche Analyse von Doppelproben aus der Pulpen-Split- und der Ausschuss-Split-Probe wurde ebenfalls in einem Umfang von etwa 5 % bzw. 2,5 % durchgeführt, um die analytische Präzision in verschiedenen Phasen zu bewerten. Actlabs Canada ist vom Unternehmen unabhängig.

Das Management weist vorsorglich darauf hin, dass die Durchteufung von Karbonatit und der dazugehörigen Hämatitalteration nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung schließen lässt. Zur Bestätigung des Vorhandenseins, des Gehalts und der Bedeutung einer möglichen Mineralisierung sind Analyseergebnisse erforderlich.

(1) REO (Seltenerdoxide) ist definiert als die Summe aus Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3.

(2) Die NdPr-Verteilung berechnet sich wie folgt: (Nd2O3 + Pr2O3) / REO x 100

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Herr Schmidt hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten, einschließlich der Probenahme- und QA/QC-Ergebnisse, überprüft und die den veröffentlichten technischen Informationen zugrunde liegenden Analysedaten zertifiziert. Herr Schmidt hat während des Datenüberprüfungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt. Das Unternehmen und Herr Schmidt erkennen keine Faktoren bei der Probenahme oder Gewinnung, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Untersuchungsdaten wesentlich beeinflussen könnten.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-Scandium-Titan-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitten von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobabschnitts. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

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