IRW-News: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera Energy Metals reicht einen unabhängigen technischen Bericht zu Schryburt Lake ein

IRW-PRESS: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera Energy Metals reicht einen unabhängigen technischen Bericht zu Schryburt Lake ein

Canamera Energy Metals reicht einen unabhängigen technischen Bericht zu Schryburt Lake ein, der ein Phase-1-Programm im Wert von 1,5 Millionen kanadischen Dollar zur Prüfung der REE-Niob-Mineralisierung an fünf Prioritätszielen empfiehlt

Edmonton, Alberta - 28. April 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE:EMET | OTCQB:EMETF | FWB:4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) freut sich, die Einreichung eines unabhängigen technischen Berichts (der technische Bericht) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) zum Seltene-Erde-Element-(REE) und Niob-Projekt Schryburt Lake (das Projekt oder Schryburt Lake) im Bergbaudistrikt Patricia im nordwestlichen Ontario bekanntzugeben. Der technische Bericht empfiehlt ein robustes Phase-1-Explorationsprogramm in dem Projekt, einschließlich der Empfehlung für ein 1.500 Meter-Diamantbohrprogramm mit neun Bohrlöchern über mehrere Prioritätsziele im Karbonatit-Komplex Schryburt Lake (der SLCC). Der technische Bericht - gültig ab 15. April 2026, verfasst von J Garry Clark, P.Geo., von Clark Exploration Consulting Inc., eine unabhängige qualifizierte Person (die unabhängige QP) gemäß der Definition in NI 43-101, und im Unternehmensprofil auf SEDAR+, www.sedarplus.ca, erhältlich - gibt eine erste umfassende technische Beurteilung des Projekts, für das Canamera eine Option besitzt.

Der technische Bericht bietet Canamera eine rigorose, unabhängig überprüfte Grundlage zur Weiterentwicklung von Schryburt Lake - das erste Projekt unter unserer Option - und empfiehlt ein klar definiertes Phase-1-Bohrprogramm, äußerte Brad Brodeur, Chief Executive Officer von Canamera Energy Metals Corp. Schryburt Lake ist ein seltenes und tatsächlich kaum erforschtes Karbonatit-System in einem der aktivsten Bergbaudistrikte in Kanada, und wir glauben, es bietet unseren Aktionären das Potenzial eines weitgefächerten Portfolios in permanent magnetischen seltenen Erden und Niob zu einer Zeit intensiver, auf wichtige Minerallieferketten in der westlichen Welt gerichteter Strategien.

Projektüberblick

Das Projekt liegt ungefähr 135 Kilometer nord-nordöstlich von Pickle Lake, Ontario, und ungefähr 50 Kilometer östlich der produzierenden Mine Musselwhite von Orla Mining Ltd., im Bergbaudistrikt Patricia, mit Straßenzugang in einer Entfernung von 30 Kilometern vom Projekt. Das Projekt umfasst 252 nicht patentierte einzellige Mineralkonzessionen über ein Gebiet von 4.947 Hektar, 100 % im Namen von Dixon Metals (Ontario) Corporation, einer hundertprozentigen Tochter von Bindi Metals Limited (ASX: BIM) (Bindi) registriert, und unterliegt einer Net-Smelter-Return-Royalty in Höhe von 1 %, die an den ursprünglichen Verkäufer zahlbar ist. Canamera hat im Rahmen einer Joint-Venture-Vereinbarung mit Bindi (die Joint-Venture-Vereinbarung) das Recht, eine bis zu 90%ige Beteiligung an dem Projekt zu erlangen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. November 2025 und technischer Bericht).

Abbildung 1: Lage des Projekts Schryburt Lake, Bergbaudistrikt Patricia, nordwestliches Ontario.

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Geologisches Umfeld

Der SLCC ist eine mesoproterozoische Karbonatit-Intrusion, deren Alter auf etwa 1.145 Mio. Jahre datiert wird (Sage, 1988) und die in neoarchaische Gneise des Schade Lake Gneissic Complex im Island Lake Domain des North Caribou Superterrane eingebettet ist. Sie besteht hauptsächlich aus Calcit-Karbonatit (Sövit) und Silikokarbonatit mit geringerem Dolomit-Karbonatit, Magnetit und apatitreichem Karbonatit, mit einem kartierten geologischen Durchmesser von ungefähr 3,3 Kilometern und einer aeromagnetischen Ausprägung, die sich über ungefähr 5 Kilometer erstreckt.

Die vorrangige REE-Mineralogie umfasst Ancylit-(Ce) und Carbocernait, bestätigt durch Pulver-Röntgen-Diffraktion und SEM-EDS-Analyse. Die im technischen Bericht gemeldeten Neodym- und Praseodym-Verhältnisse (NdPr) reichen von 17 % bis 26 % in den Gesteinsproben 2023, wobei historische RC-Bohrabschnitte aus dem Jahr 1977 Verhältnisse von bis zu 34 % in Bohrloch SC-1 berichten (siehe Technische Informationen unten). NdPr sind die wichtigsten Seltene-Erde-Elemente, die in permanenten Magneten für Elektrofahrzeuge, Windturbinen und anderen Anwendungen sauberer Energie verwendet werden.

Prioritätsziele

Der technische Bericht definiert vier Vorzeige-Prioritätsziele in Schryburt Lake - Blue Jay, Goldfinch, Starling und Blackbird, wie früher bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Januar 2026 berichtet. Ein fünftes Ziel, Hummingbird, wurde im technischen Bericht als zusätzliches Explorationsziel identifiziert, und wird möglicherweise in der Phase 1 bewertet, abhängig von den Erkenntnissen aus der unabhängigen geophysikalischen Prüfung. Die Ziele werden von den Gesteinssplitterproben, luftgestützten radiometrischen und bio-geochemischen Untersuchungen und magnetischer 3D-Inversionsmodellierung 2023 unterstützt. Highlights sind unten zusammengefasst:

Ziel Wichtigstes Ergebnis Tiefe der

geophysikalischen

Anomalie

Blue Jay Splitterprobe von 2023 (Probe K042532): 3,59 % TREO mit 0,47 % NbO; einzelne >1.000 m

Proben mit einem Gehalt von bis zu 0,66 % NbO (Dixon Metals,

2023)

Goldfinch Gesteinsprobe von 2023 (Probe K042505): 0,31 % TREO; historische >850 m

Schürfgrabenprobe von 1961 (Probe 38D, Graben 28): 1,82 % NbO (Many Lakes

Exploration,

1961)*

Blackbird Splitterprobe von 2023 (Probe K042522): 0,35 % TREO mit 0,12 % NbO (Dixon >800 m

Metals,

2023)

Starling Historische RC-Akustikbohrung SC-3 (IMC) aus dem Jahr 1977: 1,5 m mit 5,65 % >600 m

REO und 2,00 % ZrO ab einer Tiefe von 3,0

m*

Hummingbird Splitterprobe von 2023 (Probe K042540): 0,31 % TREO (Dixon Metals, 2023) Nicht modelliert

*Historische Ergebnisse; siehe Technische Informationen unten.

Geophysikalische Modellierung

Ein von Resource Potentials im Jahr 2023 erstelltes magnetisches 3D-Inversionsmodell definierte mehrere röhrenartige magnetische Anomalien innerhalb und in der Umgebung des SLCC, die von der unabhängigen qualifizierten Person als späte Gänge oder REE-Nb-angereicherte Phasen im Karbonatit-Komplex interpretiert wurden, mit modellierten Tiefen, die ein beträchtliches Potenzial zu vertikaler Exploration in den Zielen liefern. Die unterstützenden Datensätze beinhalten ungefähr 500 Linienkilometer von luftgestützten magnetischen und radiometrischen Untersuchungen, durchgeführt von Axiom Exploration im Juni 2023, in 50-Meter-Linienabständen, und eine ergänzende biogeochemische Untersuchung mit 130 Rindenproben von Schwarzfichten von Dixon Metals im gleichen Zeitraum.

Abbildung 2: Querschnitt durch das magnetische 3D-Inversionsmodell in Schryburt Lake (Resource Potentials, 2023) nach Nordwesten blickend, mit Darstellung von röhrenartigen Anomalien und modellierten Tiefen unter den Zielen Blue Jay, Goldfinch, Blackbird und Starling.

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Abbildung 3: Thorium-radiometrische Abbildung mit bio-geochemischen TREE-Ergebnissen (links) und bio-geochemischen Niob-Ergebnissen (rechts)

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Abbildung 4: Probe K042532 aus dem Zielgebiet Blue Jay aus dem Jahr 2023 - verwachsener Ancylit-(Ce) und Carbocernait auf einer verwitterten Ausbissfläche; durch REM-XRD bestätigt; ergab 3,588 % TREO und 0,471 % NbO

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Empfohlenes Phase-1-Programm

Das im technischen Bericht empfohlene Diamantbohrprogramm über 1.500 Meter ist mit 1.403.575 CAD budgetiert (einschließlich einer Rückstellung von 15 %) und umfasst neun BQTW-Kernbohrungen, die per Hubschrauber durchgeführt werden, sowie eine bedingte Bohrung, die vorbehaltlich einer Echtzeit-Untersuchung der Bohrkerne aus den ersten Bohrungen mittels tragbarer Hand-Röntgenfluoreszenzspektrometrie (pXRF) durchgeführt wird.

Das Unternehmen beantragte die erforderliche Genehmigung zur Exploration in Ontario (MLAS Referenznr. PR-23-000172), die derzeit überprüft wird. Der Beginn der Bohrungen im Projekt hängt von der Erteilung dieser Genehmigung ab. Das Unternehmen treibt die Planungen im Hinblick auf das empfohlene Bohrprogramm voran. Es gibt jedoch keine Gewährleistung, in welchem Zeitrahmen die Genehmigung erteilt wird, noch, ob diese Genehmigung überhaupt erteilt wird.

Zusammenarbeit mit First Nations

Das Unternehmen arbeitet in dem Projekt aktiv mit den First Nations Kingfisher Lake, Mishkeegogamang, Nibinamik (Summer Beaver) und Wunnumin Lake zusammen. Wie früher bereits berichtet (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Januar 2026), beauftragte Canamera Andrew Best in der Rolle als Manager of Indigenous Relations - eine Métis-Fachkraft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Förderung wirtschaftlichen Ausgleichs und Kapazitätssteigerung in den Sektoren Energie, Bergbau, Forstwesen und Luftfahrt, zuletzt führend an Initiativen zur Zusammenarbeit mit indigenen Gruppen für in Kanadas Ring of Fire aktiven Bergbauunternehmen beteiligt. Canamera verpflichtet sich, seine Explorationsaktivitäten mit Respekt für indigene Rechte durchzuführen, fördert offene Kommunikation und schafft Möglichkeiten für eine sinnvolle Beteiligung lokaler Communities.

Technische Informationen

Gesteinssplitterproben in dieser Pressemitteilung sind Stichproben und von Natur aus selektiv. Sie sind nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung in dem Projekt.

Die historischen Ergebnisse in dieser Pressemitteilung - die Oberflächenprobe von Many Lakes Exploration in Goldfinch aus dem Jahr 1961 (geprüft auf NbO durch Analysen des Ontario Department of Mines) und alle akustischen RC-Bohrdaten zu dem Projekt von International Minerals & Chemical Corp. aus dem Jahr 1977, einschließlich des Bohrabschnitts mit 5,65 % REO in Bohrloch SC-3 und der NdPr -Verhältnisse im Abschnitt Geologisches Umfeld (Erdosh, 1977; semi-quantitative spektrographische Analyse) - können aufgrund unvollständiger Dokumentation und der Abwesenheit der originalen unterzeichneten Prüfzertifikate nicht vollständig von einer unabhängigen qualifizierten Person verifiziert werden. Die unabhängige qualifizierte Person folgerte, dass die historischen Daten angemessen für eine projektweite geologische Interpretation sind, aber nicht zur Mineralressourcenschätzung ausreichen, und als von Natur aus historisch betrachtet werden und nur als Hinweis auf Explorationspotenzial verwendet werden sollten. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese historischen Ergebnisse nur als ungefähre Größenschätzungen betrachtet werden sollten, die der Verifizierung durch moderne Analysemethoden bedürfen, und keinen Hinweis auf die Mineralisierung, die Canamera im Projekt antreffen könnte, liefern. Investoren sollten sich nicht auf diese Daten verlassen.

Das Gesteinssplitter-Probenahmeprogramm 2023 wurde von Dixon Metals durchgeführt, mit Analysen von AGAT Laboratories (Timmins, Ontario) unter Verwendung einer vollständigen Borat-Fusion-REE- und Multielementanalyse und Qualitätsprüfung und Kontrolle (QA/QC) auf der Basis interner Laborstandards und Leerproben. Die unabhängige qualifizierte Person akzeptierte die Daten aus dem Jahr 2023 als geeignet für Explorationszwecke, merkte jedoch an, dass die QA/QC-Protokolle nicht ausreichen, um eine Mineralressourcenschätzung zu unterstützen. Das Unternehmen hat seine eigenen unabhängigen Verifizierungsproben für das Projekt noch nicht durchgeführt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration der Canamera Energy Metals Corp. und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Robb ist im Sinne der NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen. Der technische Bericht selbst wurde von J Garry Clark, P.Geo., von Clark Exploration Consulting Inc. verfasst, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 ist.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltenerdmetalle mit einem wachsenden Projektportfolio in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von ionischen Ton-REE-Projekten in Brasilien sowie von Vorkommen kritischer Mineralien in Nordamerika, um die Unabhängigkeit der westlichen Lieferkette für Seltenerdmetalle zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen bezüglich: der Einreichung des technischen Berichts bei SEDAR+ und dessen Inhalt; das mit 1,5 Mio. CAD veranschlagte Explorationsprogramm der Phase 1 am Schryburt Lake und dessen Bestandteile, einschließlich des Zeitplans, des Umfangs, der endgültigen Zielauswahl, der Bohrlochzuweisungen und der Standorte der Bohrkragen dieses Programms; die derzeit laufende unabhängige geophysikalische Überprüfung und deren Einfluss auf die Fertigstellung des Bohrprogramms der Phase 1; die Einbeziehung und den bedingten Charakter des kontingenten Bohrlochs, das von einer pXRF-Untersuchung des Kernmaterials aus den ersten Bohrungen abhängt; das Explorationspotenzial der vorrangigen Zielgebiete (Blue Jay, Goldfinch, Starling und Blackbird) sowie des Zielgebiets Hummingbird; die potenzielle Bewertung des Zielgebiets Hummingbird während Phase 1 vorbehaltlich der Ergebnisse der unabhängigen geophysikalischen Überprüfung; die Interpretation der Gesteinssplitterprobenahme aus dem Jahr 2023, historischer Probenahme- und Bohrergebnisse, biogeochemischer und radiometrischer Untersuchungen sowie der 3D-Magnetfeldinversionsmodellierung; die Charakterisierung modellierter rohrförmiger magnetischer Anomalien und ihrer Tiefenausdehnung; die Interpretation des SLCC als vielversprechend für eine REE- und Niob-Mineralisierung; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Erhalts und des Zeitpunkts der Erteilung der Explorationsgenehmigung für Ontario (MLAS-Aktenzeichen PR-23-000172); die Weiterentwicklung der Bohrprogrammplanung in Erwartung des Genehmigungserhalts; die Fähigkeit des Unternehmens, im Rahmen des Joint-Venture-Optionsvertrags mit Bindi Metals Limited und Dixon Metals (Ontario) Corporation eine Beteiligung von bis zu 90 % an Schryburt Lake zu erwerben, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die dafür erforderlichen stufenweisen Bar-, Aktien- und Ausgabenverpflichtungen zu erfüllen; die mögliche Entscheidung von Bindi Metals Limited, nach Vorlage einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ein Joint Venture mit proportionaler Finanzierung einzugehen oder seine verbleibende Beteiligung in eine 2,0-prozentige NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return) umzuwandeln; die fortgesetzten Aktivitäten des Unternehmens zur Einbindung der First Nations mit den First Nations Kingfisher Lake, Mishkeegogamang, Nibinamik (Summer Beaver) und Wunnumin Lake; und die Weiterentwicklung des breiteren Portfolios des Unternehmens an Seltenerdmetallen und Projekten für kritische Mineralien in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Unfähigkeit, erforderliche Explorationsgenehmigungen, einschließlich der Explorationsgenehmigung für Ontario, rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten; Änderungen des Umfangs, der Zielauswahl, der Bohrlochzuweisungen oder der Bohrkragen-Standorte des Phase-1-Programms im Anschluss an die unabhängige geophysikalische Überprüfung; Bohrergebnisse, die die Ergebnisse früherer Probenahmen, Modellierungen oder historischer Explorationsprogramme nicht bestätigen oder stützen; die Zuverlässigkeit historischer Probenahme- und Untersuchungsdaten sowie die Unfähigkeit, diese Daten zu verifizieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, die im Rahmen des Joint-Venture-Optionsvertrags festgelegten stufenweisen Verpflichtungen in Bezug auf Barmittel, Aktien oder Ausgaben zu erfüllen; Änderungen am Optionsvertrag oder deren vorzeitige Beendigung; die Unfähigkeit, eine positive Zusammenarbeit mit den betroffenen First Nations aufrechtzuerhalten; Änderungen der Rohstoffpreise für Seltenerdmetalle, Niob und andere kritische Mineralien; die Verfügbarkeit und die Kosten von qualifiziertem Personal, Bohrunternehmen, Hubschrauberunterstützung und Analyselabors; wetterbedingte, saisonale und logistische Einschränkungen bei Feldarbeiten; die Verfügbarkeit von Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich der kanadischen Wertpapiergesetze und der Bergbaugesetze von Ontario; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens aufgeführt sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben; es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die genannten Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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