IRW-News: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. präsentiert die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Deep Sea Mining Summit 2026 in London

IRW-PRESS: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. präsentiert die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Deep Sea Mining Summit 2026 in London

Vancouver, BC, 28. April 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) - ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Erschließung von Projekten für kritische Mineralien in der Tiefsee legt - freut sich, über die wichtigsten Erkenntnisse aus seiner Teilnahme am Deep Sea Mining Summit 2026 (22.-23. April 2026) in London im Vereinigten Königreich zu berichten.

Am Gipfeltreffen nahm ein breitgefächertes Publikum aus Branchenführern, Rechtsexperten und Technologie-Innovatoren teil, darunter auch Referenten aus Organisationen wie Roland Berger, Impossible Metals, Vinson & Elkins und Matrix Chambers sowie Vertreter von Forschungsinstituten wie SAMS und UCL.

James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp., beteiligte sich als einer der Vortragenden aktiv an den Gesprächen über eine verantwortungsvolle Erschließung von Ressourcen am Meeresboden und über die stetig wachsende Rolle von kritischen Mineralien in der globalen Energiewende.

Im Rahmen der Diskussionen während des zweitägigen Programms wurden mehrere zentrale Themen hervorgehoben, welche die Branche entscheidend prägen:

- Regulatorische Dynamik und Divergenzen: Die laufenden Entwicklungen im internationalen Regelwerk, wie etwa die ISA-Vorschriften sowie neu entstehende Regelungen auf nationaler Ebene, eröffnen den Betreibern einerseits Chancen, stellen sie aber auch vor Herausforderungen.

- Technischer Fortschritt: In den Vorträgen wurden Fortschritte bei autonomen Sammelsystemen, KI-gesteuerten Unterwasserfahrzeugen sowie Innovationen im Schiffsdesign vorgestellt, die auf eine Effizienzsteigerung und Verringerung der Umweltbelastung abzielen.

- Umweltverantwortung: Ein starker Fokus lag auf der Wahrung der ökologischen Integrität, wobei Strategien zur Schadensminderung und verantwortungsvolle Betriebspraktiken zunehmend in den Vordergrund rücken.

- Weg zur Vermarktung: Im Branchendialog kam auch das wachsende Vertrauen darin zum Ausdruck, dass sich der Tiefseebergbau - gestärkt durch die steigende Nachfrage nach kritischen Mineralien - immer mehr von der Exploration hin zu skalierbaren Aktivitäten im kommerziellen Bereich entwickelt.

Neben den offiziellen Sessions bot der Gipfel auch ein wertvolles Forum für den Austausch mit internationalen Interessengruppen, wodurch das Unternehmen seine Beziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette festigen und Einblicke in die Dynamik der Zukunftsmärkte gewinnen konnte.

Die Bandbreite und Qualität der Diskussionen auf dem diesjährigen Gipfel spiegeln die rasante Entwicklung des Tiefseebergbaus wider, erläutert James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. Die Fortschritte, die derzeit auf regulatorischer, technischer und ökologischer Ebene erzielt werden, stimmen uns sehr optimistisch. Wir setzen auch weiterhin auf die Förderung verantwortungsvoller und innovativer Ansätze bei der Erschließung der Ressourcen am Meeresboden.

Aus Sicht von Deep Sea Minerals Corp. hat das Gipfeltreffen den klaren Kurs der Branche hin zu mehr regulatorischer Klarheit, technischer Reife und kooperativer Entwicklung hervorgehoben und den Sektor damit für seine nächste Wachstumsphase in Stellung gebracht.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralen befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Vorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

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E-Mail: info@deepseamineralscorp.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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