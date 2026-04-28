IRW-News: Hi-View Resources Inc.: Hi-View schließt umfassende Analyse des Porphyr-Zielgebiets Black Pearl ab

IRW-PRESS: Hi-View Resources Inc.: Hi-View schließt umfassende Analyse des Porphyr-Zielgebiets Black Pearl ab

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 28. APRIL 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTC: GXLDF; FWB: B630) freut sich, den Abschluss einer umfassenden technischen Analyse seines Konzessionsgebiets Black Pearl im äußerst vielversprechenden Gebiet Toodoggone im Nordosten von British Columbia bekannt zu geben.

Vor kurzem gab Thesis Gold & Silver Inc. bekannt, dass es an zwei separaten Zielen eine porphyrartige Alteration identifiziert hat: Bei einem Ziel wird dies als Lithocap-System interpretiert, das einen potenziellen Porphyr in der Tiefe überlagert; das zweite Ziel weist eine innere propylitische Alteration mit Kupfer-Silber-Mineralisierung auf, die mit der Freilegung eines tiefer liegenden Systems auf Porphyr-Ebene übereinstimmt. Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse auf ein Gebiet mit mehreren Porphyrsystemen hin, die sich in unterschiedlichen Erhaltungsstadien befinden - genau die Art von geologischer Umgebung, in der sich das Projekt Black Pearl nach Ansicht von Hi-View befindet.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View Resources, merkte dazu wie folgt an: Das Projekt Black Pearl und die nahegelegenen Outlier-Konzessionen weisen bedeutende Kupfer- und Goldgehalte auf. Die Konzessionsgebiete befinden sich in einer der geologisch günstigsten Umgebungen für Porphyrsysteme in der Region Toodoggone. Das Vorhandensein mehrerer hochgradiger epithermaler Vorkommen, insbesondere in HAR und Gord Davies East, sowie Hinweise auf ein vertikal zoniertes hydrothermales System machen dies zu einer äußerst vielversprechenden Explorationschance. Thesis identifizierte vor kurzem zwei hochwertige Porphyr-Explorationsziele in seinem angrenzenden Projekt Lawyers-Ranch, die an die Konzessionsgebiete von Hi-View angrenzen und unser Porphyr-Potenzial weiter bestätigen.

Das Unternehmen treibt das Projekt Black Pearl mit einem gezielten Explorationsprogramm voran, das für diesen Sommer geplant ist und darauf abzielt, das Potenzial des Projekts durch eine derzeit laufende umfassende und integrierte Überprüfung zu erschließen. Bei diesen Arbeiten werden historische Datensätze (Abbildung 2) mit vor kurzem erhobenen luftgestützten magnetischen Daten (Abbildung 3) kombiniert, um die Zielgebiete zu verfeinern und das geologische Rahmenkonzept zu untermauern. Obwohl die magnetischen Daten wertvolle Kontextinformationen liefern, bleibt Black Pearl dennoch ein noch wenig erkundetes Gebiet mit subtilen und lokal variierenden Reaktionen, einschließlich einzelner Lineamente und magnetischer Merkmale, die Bereiche für weitere Untersuchungen aufzeigen. Diese integrierten Maßnahmen sollen die Zieldefinition verbessern und eine disziplinierte, datengestützte nächste Explorationsphase in dem Projekt unterstützen.

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Abbildung 1. Black Pearl von Hi-View, im Südwesten (Ranch) und im Osten (Ranch East) von den Porphyr-Zielgebieten von Thesis flankiert

Regionaler Kontext

Mehrere nahe gelegene Lagerstätten und fortgeschrittene Explorationsprojekte veranschaulichen das Spektrum der Mineralisierungsarten in der Umgebung, die ein sich abzeichnendes Porphyr-Potenzial aufweisen. Die Ergebnisse aus dem Projekt Ranch von Thesis von 2025 deuten darauf hin, dass sich das Gebiet am Übergang zwischen dem oberen Lithocap-Bereich und dem Porphyrsystem in der Tiefe befindet. Bei den Bohrungen in dessen Zone Steve wurden Gusano-Texturen durchteuft, und bei den Bohrungen im Moly-Korridor wurden Diatrem-Brekzien identifiziert; beide Zonen weisen Alterationsübergänge von einer fortgeschrittenen argillitischen Assemblage hin zu einer von Serizit dominierten und geringfügig propylitischen Assemblage auf. Ranch East von Thesis weist eine innere propylitische Alterationsassemblage mit hoher Temperatur und Magnetit-Aktinolith-Gänge mit Albit-Alterationshöfen auf, die als tiefere Ebenen eines Porphyrsystems interpretiert werden. Die Schürfproben aus der Zone Ranch East umfassen bornithaltige Schürfproben mit 2,31 % Cu und chalkopyrithaltige Proben mit 1,76 % Cu und 14,0 ppm Ag (Abbildung 1). Das Projekt Black Pearl befindet sich zwischen den beiden Ranch-Konzessionsgebieten in einer günstigen stratigrafischen Lage für eine potenzielle Porphyr-Mineralisierung.

Black Pearl grenzt an ein bekanntes Porphyrvorkommen im Südwesten, Porphyry Pearl, an. Das Prospektionsgebiet Porphyry Pearl ist als Cu-Au-Ag-Porphyrsystem charakterisiert, was durch Bohrabschnitte wie 70 m mit Gehalten von 0,31 % Cu, 0,12 g/t Au und 2,8 g/t Ag bestätigt wird und auf eingesprengte und in Gängen gelagerte Sulfide in einem alterierten Intrusivkörper schließen lässt. Im Südosten lagert im Projekt JD ein gut entwickeltes epithermales Au-Ag-System mit niedriger bis mittlerer Sulfidierung, wobei die Bohrungen unter anderem Abschnitte von 78,0 m mit einem Gehalt von 3,72 g/t Au ergaben. Sun Summit Minerals Crop. Überblick über das Projekt JD und Explorationsergebnisse. Abgerufen unter: https://sunsummitminerals.com/projects/jd/

Weiter nördlich lagert im Projekt Golden Lion ein breites epithermales Au-Ag±Zn-Pb-System mit Bohrabschnitten wie etwa 40,3 m mit Gehalten von 2,0 g/t Au, 24 g/t Ag, 1,2 % Zn und 0,5 % Pb. Evergold Corp. Golden Lion erzielt die in dem Konzessionsgebiet bisher höchsten Erzgehalte. Abgerufen unter: https://www.evergoldcorp.ca/news/evergolds-golden-lion-drilling-yields-the-highest-grades-yet-seen-on-the-property-multiple-high-grade-intercepts-including-28-m-of-104-gt-gold-651-gt-silver-11-zinc-4-lead-within-113-m-of-54-gt-gold-62-gt-silver-3-zinc-1-/

BLACK PEARL - Wichtigste Highlights

- Eine geologische Überprüfung bestätigt, dass Black Pearl in einer günstigen Umgebung liegt, in der Karbonate aus dem Perm, Vulkangesteine aus der Trias und Vulkangesteine aus dem frühen Jura mit Intrusionen aus dem Black-Lake-Zeitalter zusammentreffen, in welchen an anderen Orten der Region epithermale Porphyr-Skarn-Systeme lagern.

- Der Kontakt zwischen den Vulkangesteinen von Hazelton/Toodoggone und den Vulkangesteinssequenzen von Stuhini/Takla könnte auf die signifikante Kyba Red Line hindeuten, einen anerkannten Indikator für porphyrartige Mineralisierungen in diesem Gebiet.

- Vier bekannte Mineralvorkommen (HAR, Gord Davies East, Gord Davies West, BR057) umreißen ein epithermales Gangsystem mit geringer Sulfidierung, das lokal eine hohe Anreicherung mit Gold (Au) - Silber (Ag) und Basismetallen sowie geringfügigen Skarn an Stellen aufweist, an denen Intrusionen den Asitka-Kalkstein durchschneiden.

- Die Bewertung der Zielrangfolge zeigt, dass HAR und Gord Davies East die vielversprechendsten oberflächennahen Optionen für eine sofortige Folgeexploration darstellen.

- Die historische Probenahme in Gord Davies East ergab Werte von bis zu 82,7 Gramm Au pro Tonne (g/t), nachfolgende Probenahmen ergaben 23,5 g/t Au, und achtzehn weitere Proben lieferten 1-7 g/t Au. BC MINFILE 094E 199. British Columbia Geological Survey, Datenbank der Mineralvorkommen der Provinz.

- Der HAR-Korridor erstreckt sich über mehr als 1,5 km, wobei die historischen Gehalte unter anderem 1,07 m mit 0,44 % Kupfer (Cu), 0,98 % Zink (Zn), 1,70 % Blei (Pb), 262,4 g/t Ag und 0,34 g/t Au und die jüngsten Probenahmen 3-5 g/t Au und 300-1.000 g/t Ag in meterbreiten Gängen ergaben. BC MINFILE 094E 053. British Columbia Geological Survey, Datenbank der Mineralvorkommen der Provinz.

Übersicht über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet Black Pearl liegt im Kern des Vulkangürtels Toodoggone, einer Region, die für mehrere epithermale Porphyr-Skarn-Systeme bekannt ist. Die Stratigrafie des Konzessionsgebiets besteht aus Karbonaten der Asitka-Gruppe aus dem Perm im Grundgebirge, überlagert von Vulkangesteinen der Stuhini-/Takla-Formation aus der Oberen Trias und vulkanischen Sequenzen der Hazelton-/Toodoggone-Formation aus dem Frühen Jura, die sämtlich von der Kalk-alkalinischen plutonischen Gesteinsabfolge von Black Lake, dem wichtigsten magmatischen Treiber für die mineralisierten Systeme des Gebiets, intrudiert wurden (Abbildung 2).

Die Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet lagert in strukturell kontrollierten Quarz- bis Quarz-Karbonat-Gängen, wobei sich lokale Quarz-Karbonat-Baryt-Zonen entwickelt haben. Die Alterations- und Mineralisierungstypen stimmen mit den epithermalen Ebenen überein, die in einem strukturell komplexen Umfeld erhalten geblieben sind, das von großen, nordwestlich streichenden Korridoren beherrscht wird, die von nordöstlich verlaufenden Verwerfungen durchteuft werden, welche die mineralisierten Blöcke unterteilen und stellenweise anheben. Das Konzessionsgebiet umfasst mehrere Ebenen eines epithermalen Systems des Toodoggone-Typs, wobei das Vorhandensein von Intrusionen auf eine potenzielle Verbindung zu unterirdischen Porphyrsystemen hindeutet.

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Abbildung 2. Geologische Karte und Probenstandorte 2005 in Black Pearl

Zielgebiete

HAR: Der Gangkorridor HAR ist die ausgedehnteste und durchgängigste mineralisierte Struktur in dem Konzessionsgebiet und stellt eine nach Nordwesten streichende Zone dar, die sich über mehr als 1,5 km erstreckt. Die Mineralisierung umfasst Galenit, Sphalerit, Chalkopyrit und Pyrit, sowohl in massiven Sulfidflözen als auch in re-brekziierten Quarz-Sulfid-Gängen. Zu den hochgradigen historischen Gesteinen gehört die Probe GD-88-018, die 1,11 % Cu,5

22,23 % Zn, 4,56 % Pb, 21,94 g/t Ag und 0,17 g/t Au über 10-15 cm Sulfidflöze ergab. Dieses Gebiet stellt das stärkste und kontinuierlichste epithermale Gangsystem im Konzessionsgebiet dar. BC MINFILE 094E 053. British Columbia Geological Survey, Datenbank der Mineralvorkommen der Provinz.

Gord Davies East: Hier lagert die höchstgradige Goldmineralisierung des Konzessionsgebiets, wo poröse Quarz- und Quarz-Karbonat- bis Quarz-Karbonat-Baryt-Gänge Sphalerit, Galenit, Chalkopyrit und Pyrit enthalten. Die Mineralisierung befindet sich am Verwerfungskontakt zwischen den Stuhini-/Takla- und Hazelton-/Toodoggone-Verbänden, der in Nordwest-Südost-Richtung verläuft. Die Zone weist eine stärkere und zusammenhängendere argillitische Alteration als in jedem anderen Bereich des Konzessionsgebiets auf, was eine obere bis mittlere epithermale Ebene in einem durchlässigen Strukturblock darstellt. BC MINFILE 094E 199. British Columbia Geological Survey, Datenbank der Mineralvorkommen der Provinz.

Gord Davies West: Eine schmale silikatische Gangzone, in der die Schürfprobe GD-88-002 246 ppm Cu, 5,14 g/t Ag, 0,137 g/t Au, 1,30 % Pb und 1,75 % Zn ergab, was einem separaten epithermalen Gang mit geringer Sulfidierung entspricht, der in der Nähe eines strukturellen Bruchs zwischen den vulkanischen Verbänden von Toodoggone und Takla lagert. BC MINFILE 094E 198. British Columbia Geological Survey, Datenbank der Mineralvorkommen der Provinz.

BR057: Ein Zielgebiet im Frühstadium, das aus Quarzgängen besteht, die in vulkanischen Gesteinen der Takla-Gruppe aus der Oberen Trias lagern. Bei der Probenahme wurden Werte wie 0,88 g/t Au, 6,6 g/t Ag, 0,57 % Pb, 0,55 % Zn und 51 ppm Cu aus Quarzgängen dokumentiert, die Andesitströme durchschneiden. BC MINFILE 094E 290. British Columbia Geological Survey, Datenbank der Mineralvorkommen der Provinz.

Breccia-Claw: Im nordöstlichen Teil des Konzessionsgebiets kommt eine Skarnmineralisierung vor, wo Kalkstein der Asitka-Gruppe von felsischen bis intermediären Erzkörpern aus dem Jura intrudiert wurde, wodurch sich Diopsid-Granat-Marmor-Anhäufungen mit Pyrit, Chalkopyrit, Sphalerit und Galenit gebildet haben; dies stellt die am wenigsten gut erhaltenen Gesteine dar, die in dem Konzessionsgebiet freigelegt wurden. Die Erzgehalte umfassen 12,8 % Cu, 0,31 g/t Au, 90,5 g/t Ag und 4,25 % Zn.

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Abbildung 3. Konturen der luftgestützten Messung der magnetischen Gesamtfeldstärke TMI (nT) von 2025 in Black Pearl

Empfehlungen und nächste Schritte

Das technische Team des Unternehmens initiiert derzeit ein systematisches Explorationsprogramm, das die Digitalisierung und räumliche Überprüfung historischer geologischer und geochemischer Datensätze aus den Jahren 2004-2005 umfasst, um die Zuverlässigkeit der Zieldefinition zu verbessern und damit die 2025 durchgeführte aeromagnetische Vermessung des Konzessionsgebiets zu ergänzen. Geophysikalische Untersuchungen im gesamten Konzessionsgebiet, etwa magnetische Messungen und induzierte Polarisation, ergänzt durch Oberflächenkartierung und Gesteins- und Bodenprobenahmen, sollen strukturelle Brüche genauer abgrenzen, Bereiche mit subtiler Alteration kartieren und die unterirdische Ausrichtung auf ein potenzielles Porphyr-Ziel verbessern.

Erklärung der qualifizierten Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Marilyne Lacasse, P.Geo., einer Beraterin des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.791 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Assets im Portfolio gehören die Konzessionsgebiete Nub und Saunders, während die Northern Claims und Harmon Peak weiterhin Gegenstand von Optionsvereinbarungen sind. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors,

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www. hiviewresources.com

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Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

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