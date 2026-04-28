IRW-News: Makenita Resources Inc.: Makenita beginnt mit den Arbeiten auf dem Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick

IRW-PRESS: Makenita Resources Inc.: Makenita beginnt mit den Arbeiten auf dem Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick

Vancouver, B.C. - 28. April 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (das Unternehmen oder Makenita) (KENY: CSE) (A40X6P: WKN) (KENYF: OTCID) freut sich bekannt zu geben, dass jetzt eine hubschraubergestützte aeromagnetische/radiometrische/VLF-(Very-Low-Frequency)-Vermessung über dem gesamten Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick im Gange ist. Das Projekt grenzt direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick an. Am 13. November 2025 wurde die Wolframmine Sisson vom kanadischen Premierminister Mark Carney als eines der ersten Projekte zum Aufbau der Nation (Nation-Building Projects) ausgewählt.(1) Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources Inc., sagt dazu: Es ist großartig, dass die Arbeiten in diesem spannenden Projekt endlich im Gange sind, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Wolframpreise hoch und die Nachfrage groß sind.(2) Bei etwas mehr als 30 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien hätte jeder Explorationserfolg angesichts des geringen Streubesitzes erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen. Das Management erwartet einen sehr aktiven restlichen Jahresverlauf und ist optimistisch, was die kurz- und mittelfristigen Aussichten von Makenita betrifft.

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Abbildung 1. Lageplan des Wolframprojekts Sisson West von Makenita.

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Abbildung 2. Flugvermessung bei Makenita.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul Lemmon, P.Geo., der unabhängig vom Unternehmen ist, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Makenita Resources Inc.

Makenita verfügt derzeit über mehrere Projekte in Kanada. Das Wolframprojekt Sisson West umfasst ca. 9.845 zusammenhängende Acres mit Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen, befindet sich in New Brunswick und grenzt direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF). Makenita verfügt außerdem über das rund 9.000 Acres große Seltenerdmetallprojekt NTX in Quebec, das höffig für Seltenerdmetalle ist. Schließlich besitzt Makenita das 5.542 Acres große Konzessionsgebiet Hector in der Nähe der Stadt Cobalt in Ontario, das höffig für Kobalt, Silber und Diamanten ist. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

(1) https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/11/13/prime-minister-carney-announces-second-tranche-nation-building-projects

(2) https://businessanalytiq.com/procurementanalytics/index/tungsten-price-index/

Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti

Jason Gigliotti

President, Chief Executive Officer und Direktor

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Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti, President, CEO und Direktor

T: 604-609-6527

E: info@makenitaresources.com

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