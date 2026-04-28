IRW-News: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining beginnt mit Explorationsbohrungen auf seinem Vorzeige-Kupferprojekt New Craigmont

IRW-PRESS: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining beginnt mit Explorationsbohrungen auf seinem Vorzeige-Kupferprojekt New Craigmont

VANCOUVER, BC, 28. April 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das Unternehmen oder Nicola) (NASDAQ: NICM) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA) freut sich, die Aufnahme des Explorationsdiamantbohrprogramms 2026 (das Programm 2026) auf seinem Kupferprojekt New Craigmont (New Craigmont) unweit von Merritt (BC) bekannt zu geben.

Explorationsziel

Im Jahr 2022 führte Geotech Ltd. für Nicola Mining Inc. eine Z-Achsen-Tipper-Elektromagnetik-Vermessung (ZTEM) im gesamten Konzessionsgebiet durch. Bei der Auswertung des Datensatzes wurde eine ausgeprägte Resistivitätsanomalie unmittelbar nördlich der historischen Tagebaugrube Craigmont identifiziert (Abbildung 1). Anschließende Bohrungen im Jahr 2023 (Bohrlöcher NC23-005 und NC23-006) südlich der Anomalie durchteuften vielversprechende porphyrische Alterationsvergesellschaftungen, was das Potenzial für ein größeres mineralisiertes System in der Tiefe untermauert. Nicola bezeichnet dieses geophysikalische Merkmal als Ziel Jotun (ausgesprochen Yoten).

Das Unternehmen hält das Ziel Jotun für eine spannende Explorationsgelegenheit, die die ursächliche intrusive Quelle des hochgradigen Kupferskarns, der in der Vergangenheit bei Craigmont abgebaut wurde, darstellen könnte. Die Pläne von Nicola für 2026 sehen Explorationsbohrlöcher zur direkten Erprobung der ZTEM-Anomalie und Bewertung vor, ob sie den Kern eines Porphyr-Skarn-Systems darstellen könnte. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass New Craigmont das Potenzial hat, mehrere Porphyre zu beherbergen, wie dies beim Nachbar Highland Valley Copper der Fall ist.

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Abbildungen 1. Lageplan der geplanten Bohrlöcher und geologisches Milieu

Pläne für Diamantbohrungen

Die Explorationspläne für das Programm 2026 sehen Diamantbohrungen im Zielgebiet Jotun, einer bislang unerprobten Zone auf dem Projekt New Craigmont, vor. Das Unternehmen arbeitet bei der Durchführung des Programms mit Dorado Drilling Ltd. zusammen.

Das geplante Bohrloch ist darauf ausgelegt, die interpretierte ZTEM-Resistivitätsanomalie in der Tiefe zu erproben; die Durchörterung der Zielzone wird auf Grundlage des aktuellen geologischen Modells und unter Annahme einer Bohrausrichtung von ca. 80 Grad Neigung und dem geplanten Azimut in ca. 775 Metern Bohrlochtiefe erwartet. Mit dem Bohrloch soll das mögliche Vorkommen eines ursächlichen intrusiven Körpers in Zusammenhang mit dem historischen Kupfer-Skarn-System Craigmont geprüft werden.

Die Bohrungen auf dem Ziel Jotun werden ein neues Explorationsgebiet bei New Craigmont erschließen und voraussichtlich wichtige geologische Informationen zur Unterstützung der laufenden Zielermittlung liefern, unter anderem ein verbessertes Verständnis der Alterationsvergesellschaftungen, strukturellen Kontrollen, lithologischen Kontakte und Mineralisierung, die wichtige Komponenten in der Förderung der Exploration eines möglichen porphyrischen Kupfersystems bei New Craigmont sind.

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Abbildung 2. Querschnitt (und Draufsicht) des Ziels Jotun, einer unerprobten ZTEM-Anomalie mit hoher Resistivität.

Das für das Programm 2026 veranschlagte Budget beträgt 1,5 Mio. $, was eine geophysikalische Vermessung und Bodenprobenahmen beinhaltet. Nicola geht davon aus, dass die Bohrungen Anfang Juni abgeschlossen werden, bevor ein anderes Diamantbohrprogramm auf seinem Silberprojekt Treasure Mountain aufgenommen wird.

Die Bodenprobenahmen werden im nordwestlichen Teil des Konzessionsgebiets durchgeführt, um die Ermittlung von Zielen in unzureichend erkundeten Gebieten zu unterstützen. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Durchführung einer umfassenden Mobile-Magnetotellurik-Vermessung (Mobile MT), um die tiefen geophysikalischen Ziele auf dem Konzessionsgebiet genauer einzugrenzen. Einzelheiten zu diesen Programmen werden im weiteren Verlauf der Feldsaison bekannt gegeben.

Das Unternehmen erwartet außerdem, dass die vollständige Verarbeitung seines thermalen Vectoring-Datensatzes während der Saison abgeschlossen wird, was die weitere Auswertung der hydrothermalen Alterationsmuster unterstützen und der Entscheidungsfindung darüber dienen wird, ob diese Arbeiten mit der Erhebung zusätzlicher Daten im folgenden Jahr fortgesetzt werden sollen.

Das Unternehmen wird im Verlauf der Feldsaison voraussichtlich weitere Updates zu den Explorationsaktivitäten und -ergebnissen bereitstellen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung wurden von Will Whitty, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Whitty ist Vice President, Exploration des Unternehmens.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX-V Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das das 100%ige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat Gewinnbeteiligungsverträge mit hochgradigen Goldprojekten mit Sitz in B.C. über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem Konzessionsgebiet, das eine historische hochgradige Kupfermineralisierung beherbergt und ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon-Batholiths abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Für das Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Direktor

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Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

URL: www.nicolamining.com

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