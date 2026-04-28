IRW-News: Sibanye Stillwater: Mitteilung über den Erwerb einer wirtschaftlichen Beteiligung an Wertpapieren durch JPMorgan Chase & Co.

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Mitteilung über den Erwerb einer wirtschaftlichen Beteiligung an Wertpapieren durch JPMorgan Chase & Co.

Johannesburg, 28. April 2026: Gemäß Abschnitt 122(3)(b) des Companies Act 71 von 2008 (das Gesetz), Vorschrift 121(2)(b) der Companies Act Regulations von 2011 und Absatz 3.83(b) der JSE Limited Listings Requirements werden die Aktionäre hiermit darüber informiert, dass Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass JPMorgan Chase & Co. insgesamt eine Beteiligung an den Stammaktien des Unternehmens erworben hat, sodass die von JPMorgan Chase & Co. gehaltene Gesamtbeteiligung nun 5,66 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater beträgt.

Sibanye-Stillwater ist gemäß Abschnitt 122(3)(a) des Gesetzes verpflichtet, das von jedem Unternehmen, das eine Mitteilung über eine Änderung der wirtschaftlichen Beteiligung an seinen Wertpapieren - sei es durch Erwerb oder Veräußerung - erhält, verlangt, die erforderliche Mitteilung beim Takeover Regulation Panel einzureichen.

Der Verwaltungsrat von Sibanye-Stillwater übernimmt die Verantwortung für die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen, nachdem er die Formulare TRP121.1 von JPMorgan Chase & Co. erhalten hat, und ist nach bestem Wissen und Gewissen der Ansicht, dass die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen wahrheitsgemäß sind und keine Angaben ausgelassen wurden, die die Bedeutung der in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen beeinträchtigen könnten.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Die Gruppe hat sich zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

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Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Gegründet in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktienkennzeichen: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Emittentencode: SSW

(Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder die Gruppe)

Eingetragene Anschrift:

Constantia Office Park

Bridgeview House

Gebäude 11 - Erdgeschoss

Ecke 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park 1709

Postanschrift:

Private Bag X5

Westonaria 1780

Tel. +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie wird, würde, erwarten, prognostizieren, potenziell, könnte, glauben, anstreben, voraussehen, beabsichtigen, anstreben, schätzen und ähnlichen Begriffen zu erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter unter anderem solche, die sich auf die künftige Finanzlage, die Geschäftsstrategien und andere strategische Initiativen, die Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsprognosen, Klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für den künftigen Betrieb, die Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen, sind notwendigerweise Schätzungen, die die bestmögliche Einschätzung der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von historischen Ergebnissen oder von zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im Integrierten Bericht 2025 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 24. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist).

Websites

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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