Aktien New York

KI-Aktien belasten Nasdaq 100 - Dow legt leicht zu

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Marek Masik/Shutterstock.com

Fallende Kurse von Aktien aus dem Umfeld der Künstlichen Intelligent (KI) haben am Dienstag die technologielastige Börse Nasdaq belastet. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 27.097 Punkte nach unten. Auslöser der Verluste ist ein kritischer Zeitungsbericht über das KI-Forschungsunternehmen OpenAI.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte dagegen um 0,3 Prozent auf 49.337 Zähler zu. Hier sorgte die Quartalsbilanz von Coca-Cola für bessere Stimmung. Der S&P 500 gab um 0,4 Prozent auf 7.149 Punkte nach, in dem marktbreiten Index sind die schwachen KI-Aktien schwer gewichtet.

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