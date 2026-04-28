Lam Research - Dreifacher Rückenwind
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Dreifacher Rückenwind
Regelmäßige Leserinnen und Leser kennen unsere Vorliebe für das Konzept der Relativen Stärke. Oftmals kombinieren wir Momentumstrategien aber noch mit einem weiteren Kriterium, wie z. B. dem Kelly-Faktor. Letzterer erweitert die Trendanalyse um Aspekte des Money Managements. Warum wir das so ausführlich erwähnen? Logisch: Beide Aspekte signalisieren für die Aktie von Lam Research derzeit einen idealtypischen Aufwärtstrend. Doch das ist für uns immer noch kein Investmentgrund. Vielmehr sollte aus unserer Sicht immer auch noch ein Abgleich mit dem konkreten Chartverlauf erfolgen. Und auch hier weiß der Technologietitel zu überzeugen, denn die Kursentwicklung seit Jahresbeginn bildete eine klassische Tradingrange zwischen 190 USD und 250 USD. Dank der jüngsten Auflösung dieser Tradingrange eröffnet sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 60 USD. Dank des dreifachen Rückenwinds sind die Lam-Aktie perspektivisch also Notierungen oberhalb der Marke von 300 USD durchaus realistisch. Als engmaschige Absicherung können Anlegerinnen und Anleger indes die beschriebenen Ausbruchsmarken bei 250 USD heranziehen.
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Lam Research (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Lam Research
Quelle: LSEG, tradesignal²
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