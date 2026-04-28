Merz: Mittwoch kommen Kabinettbeschluss zu Gesundheitsreform und Haushalts-Eckwerte

Berlin, 27. Apr (Reuters) - ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich zuversichtlich gezeigt, dass das schwarz-rote Bundeskabinett am Mittwoch den Gesetzentwurf zur Reform der gesetzlichen Krankenkassen und die Eckwerte zum Haushalt 2027 billigen wird. "Da gibt es jetzt letzte Abstimmungsgespräche über den Regierungsentwurf, aber der ist praktisch fertig und verabschiedungsreif", sagte Merz am Montagabend bei der Klausur der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Bei den Eckwerten des Haushalts gebe es noch einige ‌Themen, die die Koalition besprechen müsse. Da es sich jedoch nur um Eckwerte und Festlegungen auf die grobe Struktur des Bundeshaushalts handele, könne man viele Detaildiskussionen auch später führen. Der SPD-Politiker Christos Pantazis skizzierte unterdessen den Kompromissweg ⁠im noch offenen ⁠Punkt der Kostenübernahme für die Bürgergeldempfänger.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte vergangene Woche einen Gesetzentwurf präsentiert, an dem die SPD noch Änderungsbedarf angemeldet hatte. Im kommenden Jahr soll das erwartete Defizit von 15 Milliarden Euro durch Kürzungen in verschiedenen Bereichen ausgeglichen werden. Ohne Reform würde das Defizit nach Angaben des Kanzlers bis 2030 auf 40 Milliarden Euro anwachsen.

Bislang fordert die Union, dass die Kosten für die rund 3,9 Millionen Bürgergeldempfänger nicht mehr über die Beiträge der gesetzlich Versicherten, ‌sondern aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Dies würde zwölf Milliarden Euro kosten, ‌die Finanzminister Lars Klingbeil im ohnehin angespannten Bundeshaushalt 2027 zusätzlich aufbringen müsste. Deshalb schlägt Pantazis laut Nachrichtenportal "Politico" nun vor, dass der Bund zunächst bis zu vier Milliarden Euro der Kosten übernimmt und damit die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen entlastet. Er argumentiert laut "Politico", ⁠dass der Bund rund 144 Euro im Monat pro Person zahlt, was nur rund ein Drittel der tatsächlichen Versicherungskosten deckt.

Pantazis ‌will nun, dass die Bundeszahlungen an den Mindestbeitrag freiwillig Versicherter ⁠in der gesetzlichen Krankenversicherung gekoppelt werden, der bei 223 Euro liegt. Das wäre eine Erhöhung um etwa 79 Euro pro Person und Monat. "Bei einer Größenordnung von rund 3,9 Millionen betroffenen Personen ergäbe sich daraus ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf für den Bundeshaushalt in Höhe von etwa 3,5 bis vier Milliarden Euro jährlich", wird ‌Pantazis zitiert. Er sprach von einem "grundsätzlich darstellbaren Zwischenschritt".

Die Übernahme der ⁠Kosten für Bürgergeldempfänger ist einer der größten noch ⁠offenen Streitpunkte in der Reform der gesetzlichen Krankenkassen. Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert mehr Geld aus dem Etat zur Absicherung der Bürgergeldbezieher. "Es ist den Beitragszahlern kaum vermittelbar, dass sie über die GKV-Beiträge originäre Staatsaufgaben mitfinanzieren", sagte er der "Rheinischen Post". Bliebe es dabei, wären die Sparmaßnahmen "nicht ausgewogen, nicht angemessen und daher kritisch".

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann rechnet mit einer Einigung der Koalition bis Mittwoch. "Der Zeitplan ist zu halten. Wir haben in der Villa Borsig vereinbart, dass wir die Ausgaben an die Einnahmen koppeln", sagte er den TV-Sendern RTL/ntv in Anspielung auf die Beschlüsse des Koalitionsausschusses. Daran werde sich nichts verändern. Es gehe darum, das Paket zu schnüren, bei dem jede Partei Veränderungen wünsche. Er deutete ⁠Änderungen in den anschließenden parlamentarischen Beratungen an. "Das kann man vor dem Kabinett machen, aber dann auch im parlamentarischen Verfahren."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)