Milliarden für junge Firmen - Deutschland bei Wagniskapital weiter im Rückstand

Berlin, 28. ⁠Apr (Reuters) - Die Bundesregierung und die staatliche Förderbank KfW sehen ihre im Herbst 2024 gegründete Initiative zur Finanzierung junger Wachstumsunternehmen auf Kurs. Seit deren Gründung sind im Rahmen des Programms für Wachstums- und Innovationskapital (WIN) 2,64 Milliarden Euro ‌für junge Unternehmen mobilisiert worden. Das geht aus dem ersten Jahresbericht hervor, den die KfW am Dienstag vorlegte. Die Initiative, an der ⁠sich Ministerien, ⁠die KfW sowie Unternehmen und Verbände beteiligen, soll bis 2030 zwölf Milliarden Euro an Kapital für den Markt aktivieren.

Das Vorhaben soll den Rückstand Deutschlands bei der Finanzierung junger Unternehmen aufholen. Trotz der Fortschritte liegt Deutschland laut dem Report bei Wagniskapital weiter deutlich hinter wichtigen ‌Vergleichsländern zurück. Die Investitionen in diesem Bereich beliefen ‌sich demnach 2025 gemessen am Bruttoinlandsprodukt auf 0,16 Prozent. In Frankreich habe die Quote 0,29 Prozent betragen, in Großbritannien 0,63 Prozent und in den ⁠USA 0,90 Prozent.

Laut dem Bericht floss der Großteil der bisher mobilisierten Mittel (51 ‌Prozent) nach gegenwärtig verfügbaren Daten über ⁠Wagniskapitalfonds. Zwei Drittel des Kapitals erhielten bereits etablierte Wachstumsunternehmen, sogenannte Scale-ups, um gezielt deren Finanzierungslücke zu schließen. Geografisch lag der Fokus auf Deutschland, wohin 61 Prozent der Gelder flossen. Thematisch wurde ‌vor allem in künstliche Intelligenz, ⁠Klima- sowie Sicherheits- und Verteidigungstechnologien investiert.

Bundesfinanzminister ⁠Lars Klingbeil (SPD) sprach von einer "sehr guten Nachricht". Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) nannte die Summe ein "starkes Signal für das deutsche Start-up-Ökosystem". Die Koalition aus Union und SPD will die bisher bis 2030 angestrebten Investitionszusagen auf über 25 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Neben der Finanzierung zielt die Initiative auch auf bessere rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen ab. Von zehn zugesagten Maßnahmen seien bereits sechs umgesetzt, heißt es im ⁠Bericht.

(Bericht von Holger HansenRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)