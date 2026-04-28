Beteiligungsgesellschaft

Mutares will Dividende stabil halten

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Beteiligungsgesellschaft Mutares plant für 2025 eine stabile Dividende. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von zwei Euro je Aktie vor und damit ebenso viel wie für 2024, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Diese sei als Mindestdividende zu verstehen.

Sollten die Münchener sich in Zukunft von Unternehmensbeteiligungen trennen, die Ergebnis und Liquidität abwerfen, sollen die Anteilseigner mit einer zusätzlichen Ausschüttung am Erfolg beteiligt werden.

Die Hauptversammlung von Mutares soll am 3. Juli 2026 stattfinden.

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