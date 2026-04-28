Negatives Newsumfeld belastet | UAE verlässt OPEC | OpenAI unter Druck.

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Während der Dow Jones von Quartalszahlen profitiert, starten der S&P 500 und Nasdaq schwach in den Tag, belastet durch Verluste im Tech-Sektor. Neben der ungewöhnlich langen Gewinnstrecke wirkt sich ein Bericht des Wall Street Journal belastend aus. Demnach soll OpenAI interne Wachstums- und Umsatzziele verfehlt haben, was ein Dämpfer für die gesamte KI-Story und entsprechende Aktien ist. Vor allem Softbank und Oracle stehen unter Druck. Gleichzeitig bleibt das Umfeld von steigenden Ölpreisen geprägt: WTI nähert sich der Marke von 100 US-Dollar, Brent notiert über 110 US-Dollar, was die Inflationssorgen im Vorfeld der morgigen Fed-Entscheidung zusätzlich verstärkt. Auch die geopolitische Lage im Nahen Osten sorgt weiter für Unsicherheit, nachdem neue Vorschläge im Konflikt zwischen den USA und Iran bislang keine klare Entspannung bringen. Trotz der aktuellen Zurückhaltung befindet sich der Markt insgesamt weiterhin nahe Rekordniveaus. Der Nasdaq steuert auf ein starkes Monatsplus von rund 15 Prozent zu.



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