Neue Anlagen: BASF investiert dreistelligen Millionenbetrag

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der BASF -Konzern investiert in Ludwigshafen einen dreistelligen Millionenbetrag in zwei Anlagen für Menthol und Linalool. Wie das Unternehmen mitteilte, baue man zudem eine Anlage für Citral am neuen Verbundstandort in China.

"Diese Investitionen verdeutlichen die Vorteile des Verbunds im globalen Produktionsnetzwerk der BASF und sind gleichzeitig ein klares Bekenntnis zum Standort Ludwigshafen", sagte Vorstandsmitglied Katja Scharpwinkel einer Mitteilung zufolge.

Die Citral-Anlage in Zhanjiang soll demnach sowohl den lokalen Markt beliefern als auch die erweiterte nachgelagerte Produktion, inklusive Menthol und Linalool in Ludwigshafen. Menthol ist ein wichtiger Bestandteil von Minze, der zum Beispiel in Produkten für Mund- und Körperpflege verwendet wird. Linalool wiederum ist ein Lavendelaromastoff, der etwa in der Herstellung von Waschmitteln Anwendung findet./wo/DP/he