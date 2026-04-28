Nike vs. Adidas: Turnaround-Chance oder klare Überlegenheit bei Adidas?

Der Sportartikelmarkt steht vor einem Wandel: Nike kämpft mit einem Turnaround, während Adidas operativ an Stärke gewinnt und Marktanteile zurückholt.

Nike setzt auf seinen „Win Now“-Plan, um die Marke neu zu positionieren – doch Probleme in wichtigen Märkten bleiben.

Adidas hingegen profitiert von stärkerer Nachfrage, besserer Kapitaleffizienz und einer attraktiveren Bewertung. Ist Nike die große Turnaround-Chance – oder setzt sich Adidas langfristig durch?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen. Es besteht somit kein Interessenkonflikt durch eigene Wertpapierbestände in Bezug auf die hier behandelten Titel.