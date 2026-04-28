Österreichs Regierung einigt sich auf Doppelbudget - Höhere Konzernsteuern

Wien, 27. ⁠Apr (Reuters) - Die österreichische Bundesregierung hat sich auf die Grundzüge für das Doppelbudget 2027/2028 geeinigt. Teil der Einigung ist ein gezieltes Spar- und Investitionspaket, wie die Regierungsspitze am Montagabend in Wien mitteilte. Das Paket hat ein Volumen von gut fünf Milliarden Euro und betrifft ‌damit nur einen Bruchteil des gesamten Staatshaushalts. Einerseits sind Einsparungen von rund 2,5 Milliarden Euro vorgesehen, um das Land bis 2028 aus dem EU-Defizitverfahren zu führen. ⁠Andererseits plant ⁠das Bündnis neue Ausgaben von 2,6 Milliarden Euro. Um diese Eingriffe zu finanzieren, setzt die Regierung aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos unter anderem auf höhere Abgaben für Unternehmen und Banken, während im Gegenzug die Lohnnebenkosten gesenkt werden.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) verwies auf die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch geopolitische Konflikte wie den ‌Krieg im Iran. "Es ist kein Krisenbudget, aber es ist ‌ein Budget in der Krise", sagte der Regierungschef. Ein starker Standort sei die beste Grundlage für gesunde Staatsfinanzen. "Wir sorgen insgesamt für Gerechtigkeit, die sich auch in diesem Budgetprozess abbildet", ⁠sagte Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ). Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) sprach von einem großen Wurf, der Spielräume ‌für echte Entlastungen schaffe.

Kernstück der Entlastung ist ⁠eine Senkung der Lohnnebenkosten im Jahr 2028 um einen Prozentpunkt, was einem Volumen von knapp zwei Milliarden Euro entspricht. Diese Maßnahme sei vollständig gegenfinanziert, sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). So steigt die Körperschaftssteuer (KöSt) für Gewinne über einer ‌Million Euro auf 24 Prozent. Zudem wird ⁠die erhöhte Bankenabgabe um drei Jahre ⁠verlängert, was im Jahr 2027 rund 300 Millionen Euro einbringen soll. Auch die Immobilienertragssteuer wird angehoben. Vermögens- oder Erbschaftssteuern wird es dagegen nicht geben.

Gespart werden soll in der Verwaltung und durch den Abbau von Doppelgleisigkeiten bei Förderungen. Bei den Pensionen plant die Regierung für die Jahre 2027 und 2028 moderate Anpassungen, die etwa ein Viertel Prozent unter der Inflationsrate liegen sollen. Weitere Investitionen fließen in die Pflege, den Arbeitsmarkt und ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr. Die Details sollen in ⁠den kommenden Wochen finalisiert und am 10. Juni im Parlament präsentiert werden.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)