Original-Research: Bertrandt AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Bertrandt AG - von Montega AG 28.04.2026 / 14:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Bertrandt AG Unternehmen: Bertrandt AG ISIN: DE0005232805 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.04.2026 Kursziel: 18,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q2: Markterholung verzögert sich weiter - Prognosesenkung Bertrandt hat am Montagabend per Ad-hoc-Mitteilung vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und gleichzeitig die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Die noch zuletzt erwartete Erholung der Abrufe konnte sich somit nicht materialisieren, sodass wir unsere Prognosen ebenfalls anpassen. [Tabelle] Top Line-Rückgang setzt sich fort: Die Gesamtleistung fiel im zweiten Quartal 2025/26 mit 223 Mio. EUR deutlich unter das Vorjahresniveau (-10,8% yoy) und blieb damit auch spürbar hinter dem Vorquartal (Q1: 234 Mio. EUR) zurück. Im ersten Halbjahr summiert sich der Rückgang auf -11,5% yoy. Ursächlich ist neben einer weiter angespannten Konjunktur auch eine zunehmende Zurückhaltung der OEMs bei der Freigabe laufender Projekte. Zuletzt kündigte der VW-Konzern an, die rund 150 Modelle markenübergreifend bis 2030 auf weniger als 100 zu senken, um die Profitabilität zu steigern. Dies dürfte sich insbesondere auf Entwicklungsdienstleister mittelfristig negativ auswirken. Zuletzt hat sich zudem das Umfeld durch geopolitische Spannungen wie den Iran-Konflikt sowie eine weitere Eintrübung der Konjunkturaussichten weiter verschlechtert. Dies dürfte die Zurückhaltung in der Auftragsvergabe für Entwicklungsdienstleister vorübergehend weiter verstärken. Fit-for-Future-Programm mitigiert Ergebniseffekt des Umsatzrückgangs: Im ersten Halbjahr verzeichnete Bertrandt trotz der geringeren Abrufe eine stabile, aber weiterhin negative, operative Marge i.H.v. -2,8%. Dies deutet auf eine Auslastung auf dem Vorjahresniveau hin, die jedoch weiterhin deutlich unterhalb der angestrebten und für die mittelfristigen Ziele notwendigen Marke von 95% liegt. Im saisonal schwächeren zweiten Quartal fiel das EBIT mit -13,0 Mio. EUR gegenüber -12,2 Mio. EUR im Vorjahr marginal schlechter aus (EBIT-Marge: -5,8%; -0,9PP yoy). Dass die Bottom Line trotz des deutliche Umsatzrückgangs nicht deutlich negativer ausfiel ist maßgeblich auf das im vergangenen Jahr abgeschlossene Restrukturierungsprogramm Fit for Future zurückzuführen, das als Kern eine deutliche Personalreduktion zur Folge hatte. Aufgrund der Abrufentwicklung gehen wir von einem rückläufigen Personalbestand bis zum Ende des Geschäftsjahres aus. Gleichzeitig betont Bertrandt, dass aufgrund von positiven Working Capital-Effekten weiterhin ein deutlicher Anstieg des operativen Cashflows (2024/25: 26 Mio. EUR) auf Jahressicht erwartet wird bei niedrigen CAPEX. Prognosenanpassung: Wir passen unsere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 ebenfalls an das eingetrübte Marktumfeld an. Bislang haben wir einen leichten Anstieg des Umsatzes (1.022,2 Mio. EUR) sowie ein positives EBIT von 25,9 Mio. EUR erwartet. Angesichts der H1-Entwicklung und der langsameren als erwarteten Erholung der Kundenabrufe rechnen wir nun mit einem einstelligen Top Line-Rückgang sowie einem leicht negativen EBIT. Zugleich senken wir unsere mittelfristigen Erwartungen aufgrund der anhaltend schwachen Konjunktur und strukturellen Anpassungen der deutschen OEMs. Fazit: Der angepasste Ausblick Bertrandts spiegelt neben der Konjunktur auch die Entwicklung in der Automobilindustrie hin zu einen schlankeren Produktportfolio wider. Wir passen unsere Erwartungen an und reduzieren unser Kursziel auf 18,00 EUR, wenngleich wir die Kaufempfehlung beibehalten. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=23ea55b49e7239203cfdbb02504d7790 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=26db9256-42ff-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2316932 28.04.2026 CET/CEST °