Original-Research: Bertrandt AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Bertrandt AG - von Montega AG

28.04.2026 / 14:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Bertrandt AG

     Unternehmen:               Bertrandt AG
     ISIN:                      DE0005232805

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      28.04.2026
     Kursziel:                  18,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q2: Markterholung verzögert sich weiter - Prognosesenkung

Bertrandt hat am Montagabend per Ad-hoc-Mitteilung vorläufige Zahlen für das
zweite Quartal veröffentlicht und gleichzeitig die Prognose für das laufende
Geschäftsjahr angepasst. Die noch zuletzt erwartete Erholung der Abrufe
konnte sich somit nicht materialisieren, sodass wir unsere Prognosen
ebenfalls anpassen.

[Tabelle]

Top Line-Rückgang setzt sich fort: Die Gesamtleistung fiel im zweiten
Quartal 2025/26 mit 223 Mio. EUR deutlich unter das Vorjahresniveau (-10,8%
yoy) und blieb damit auch spürbar hinter dem Vorquartal (Q1: 234 Mio. EUR)
zurück. Im ersten Halbjahr summiert sich der Rückgang auf -11,5% yoy.
Ursächlich ist neben einer weiter angespannten Konjunktur auch eine
zunehmende Zurückhaltung der OEMs bei der Freigabe laufender Projekte.
Zuletzt kündigte der VW-Konzern an, die rund 150 Modelle markenübergreifend
bis 2030 auf weniger als 100 zu senken, um die Profitabilität zu steigern.
Dies dürfte sich insbesondere auf Entwicklungsdienstleister mittelfristig
negativ auswirken. Zuletzt hat sich zudem das Umfeld durch geopolitische
Spannungen wie den Iran-Konflikt sowie eine weitere Eintrübung der
Konjunkturaussichten weiter verschlechtert. Dies dürfte die Zurückhaltung in
der Auftragsvergabe für Entwicklungsdienstleister vorübergehend weiter
verstärken.

Fit-for-Future-Programm mitigiert Ergebniseffekt des Umsatzrückgangs: Im
ersten Halbjahr verzeichnete Bertrandt trotz der geringeren Abrufe eine
stabile, aber weiterhin negative, operative Marge i.H.v. -2,8%. Dies deutet
auf eine Auslastung auf dem Vorjahresniveau hin, die jedoch weiterhin
deutlich unterhalb der angestrebten und für die mittelfristigen Ziele
notwendigen Marke von 95% liegt. Im saisonal schwächeren zweiten Quartal
fiel das EBIT mit -13,0 Mio. EUR gegenüber -12,2 Mio. EUR im Vorjahr
marginal schlechter aus (EBIT-Marge: -5,8%; -0,9PP yoy). Dass die Bottom
Line trotz des deutliche Umsatzrückgangs nicht deutlich negativer ausfiel
ist maßgeblich auf das im vergangenen Jahr abgeschlossene
Restrukturierungsprogramm Fit for Future zurückzuführen, das als Kern eine
deutliche Personalreduktion zur Folge hatte. Aufgrund der Abrufentwicklung
gehen wir von einem rückläufigen Personalbestand bis zum Ende des
Geschäftsjahres aus. Gleichzeitig betont Bertrandt, dass aufgrund von
positiven Working Capital-Effekten weiterhin ein deutlicher Anstieg des
operativen Cashflows (2024/25: 26 Mio. EUR) auf Jahressicht erwartet wird
bei niedrigen CAPEX.

Prognosenanpassung: Wir passen unsere Prognosen für das laufende
Geschäftsjahr 2025/26 ebenfalls an das eingetrübte Marktumfeld an. Bislang
haben wir einen leichten Anstieg des Umsatzes (1.022,2 Mio. EUR) sowie ein
positives EBIT von 25,9 Mio. EUR erwartet. Angesichts der H1-Entwicklung und
der langsameren als erwarteten Erholung der Kundenabrufe rechnen wir nun mit
einem einstelligen Top Line-Rückgang sowie einem leicht negativen EBIT.
Zugleich senken wir unsere mittelfristigen Erwartungen aufgrund der
anhaltend schwachen Konjunktur und strukturellen Anpassungen der deutschen
OEMs.

Fazit: Der angepasste Ausblick Bertrandts spiegelt neben der Konjunktur auch
die Entwicklung in der Automobilindustrie hin zu einen schlankeren
Produktportfolio wider. Wir passen unsere Erwartungen an und reduzieren
unser Kursziel auf 18,00 EUR, wenngleich wir die Kaufempfehlung beibehalten.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=23ea55b49e7239203cfdbb02504d7790

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=26db9256-42ff-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2316932 28.04.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bertrandt

Das könnte dich auch interessieren

Infanterie-Ausrüstung
Rheinmetall: Bundeswehr gibt weitere Milliardenbestellung aufgestern, 09:36 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall: Bundeswehr gibt weitere Milliardenbestellung auf
E-Auto-Zulassungen in Deutschland
VW überholt Teslaheute, 04:07 Uhr · dpa-AFX
VW überholt Tesla
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckheute, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News