Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG

28.04.2026 / 12:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE

     Unternehmen:               Serviceware SE
     ISIN:                      DE000A2G8X31

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      28.04.2026
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Q1 2025/26: Verhaltener Jahresstart - Dynamik im Jahresverlauf erwartet

Serviceware hat kürzlich Zahlen für das erste Quartal 2025/26 vorgelegt.
Während das Auftaktquartal hinter den Erwartungen blieb, bestätigte der
Vorstand die Umsatz- und Ergebnisguidance.

[Tabelle]

Moderates Umsatzwachstum in Q1: Im ersten Quartal steigerte Serviceware den
Konzernumsatz um 5,6% auf 29,3 Mio. EUR. Die SaaS/Service-Umsätze zeigten
dabei mit einem Plus von 18,0% im Jahresvergleich weiterhin ein
zweistelliges Wachstum, wenngleich die Dynamik auf Quartalssicht (+1,0% qoq)
vorübergehend geringer ausfiel. Die Vertragsverbindlichkeiten als Indikator
für zukünftiges Wachstum stiegen auf 114,6 Mio. EUR (+17,6% qoq), wobei sich
in Q1 die Fakturierung der jährlichen Vertragsverlängerungen zum
Jahresbeginn widerspiegelt. Darüber hinaus wurden SaaS-Verträge mit
Neukunden im einstelligen Mio.-EUR-Bereich abgeschlossen, die sowohl die
Vertragsverbindlichkeiten zum Ende des Q2 als auch den Umsatz der
Folgequartale treiben dürften.

Die Top-Line-Entwicklung im ersten Quartal wurde zudem durch die
fortgesetzte Transformation zu einem SaaS-Geschöftsmodell geprägt. So setzte
sich nicht nur der deutliche Rückgang von Lizenzerlösen fort (-36,2% yoy),
sondern auch die Erosion der Wartungsumsätze (-29,1% yoy) beschleunigte
sich. Aufgrund des wiederkehrenden Charakters der Wartungserlöse
interpretieren wir diesen nicht als quartalsspezifische Fluktuation, sondern
erachten die erzielten 2,9 Mio. EUR als Basis, die zukünftig weiter abnehmen
dürfte. Modellseitig reduzieren wir unsere prognostizierten Lizenz- und
Wartungserlöse weiter, erhöhen jedoch die erwarteten SaaS/Service-Erlöse auf
Basis des bestehenden Backlogs und der noch nicht bilanzierten
Vertragsabschlüsse.

EBITDA temporär schwächer - Skalierungspotenzial intakt: Das EBITDA lag im
ersten Quartal bei 0,3 Mio. EUR (Vj.: 0,7 Mio. EUR). Belastend wirkte sich
ein höherer Materialaufwand aus, der u.E. auf einen gestiegenen Anteil von
Drittsoftware und entsprechend höhere Fremdsoftwarekosten zurückzuführen
ist. Zusätzlich fielen vorlaufende Vertriebskosten im Zusammenhang mit noch
nicht vollständig umsatzwirksamen Abschlüssen an. Positiv hervorzuheben sind
die stabilen Personalkosten auf Vorjahresniveau, die u.E. erste
KI-Effizienzgewinne widerspiegeln. Mit dem erwarteten Umsatzanstieg im
Jahresverlauf, insbesondere durch proprietäre Lösungen, rechnen wir mit
einer deutlichen Skalierung und entsprechendem Ergebniswachstum.

Fazit: Serviceware ist zwar etwas verhaltener als erwartet in das neue
Geschäftsjahr gestartet, die Equity Story bleibt aus unserer Sicht jedoch
intakt. Wir gehen weiterhin vom Erreichen der Jahresziele aus und bestätigen
die Kaufempfehlung sowie das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=95697ae55bb566a980fc77525474596e

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=f995c0f6-42e7-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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