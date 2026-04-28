Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG 28.04.2026 / 12:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE Unternehmen: Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.04.2026 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Q1 2025/26: Verhaltener Jahresstart - Dynamik im Jahresverlauf erwartet Serviceware hat kürzlich Zahlen für das erste Quartal 2025/26 vorgelegt. Während das Auftaktquartal hinter den Erwartungen blieb, bestätigte der Vorstand die Umsatz- und Ergebnisguidance. [Tabelle] Moderates Umsatzwachstum in Q1: Im ersten Quartal steigerte Serviceware den Konzernumsatz um 5,6% auf 29,3 Mio. EUR. Die SaaS/Service-Umsätze zeigten dabei mit einem Plus von 18,0% im Jahresvergleich weiterhin ein zweistelliges Wachstum, wenngleich die Dynamik auf Quartalssicht (+1,0% qoq) vorübergehend geringer ausfiel. Die Vertragsverbindlichkeiten als Indikator für zukünftiges Wachstum stiegen auf 114,6 Mio. EUR (+17,6% qoq), wobei sich in Q1 die Fakturierung der jährlichen Vertragsverlängerungen zum Jahresbeginn widerspiegelt. Darüber hinaus wurden SaaS-Verträge mit Neukunden im einstelligen Mio.-EUR-Bereich abgeschlossen, die sowohl die Vertragsverbindlichkeiten zum Ende des Q2 als auch den Umsatz der Folgequartale treiben dürften. Die Top-Line-Entwicklung im ersten Quartal wurde zudem durch die fortgesetzte Transformation zu einem SaaS-Geschöftsmodell geprägt. So setzte sich nicht nur der deutliche Rückgang von Lizenzerlösen fort (-36,2% yoy), sondern auch die Erosion der Wartungsumsätze (-29,1% yoy) beschleunigte sich. Aufgrund des wiederkehrenden Charakters der Wartungserlöse interpretieren wir diesen nicht als quartalsspezifische Fluktuation, sondern erachten die erzielten 2,9 Mio. EUR als Basis, die zukünftig weiter abnehmen dürfte. Modellseitig reduzieren wir unsere prognostizierten Lizenz- und Wartungserlöse weiter, erhöhen jedoch die erwarteten SaaS/Service-Erlöse auf Basis des bestehenden Backlogs und der noch nicht bilanzierten Vertragsabschlüsse. EBITDA temporär schwächer - Skalierungspotenzial intakt: Das EBITDA lag im ersten Quartal bei 0,3 Mio. EUR (Vj.: 0,7 Mio. EUR). Belastend wirkte sich ein höherer Materialaufwand aus, der u.E. auf einen gestiegenen Anteil von Drittsoftware und entsprechend höhere Fremdsoftwarekosten zurückzuführen ist. Zusätzlich fielen vorlaufende Vertriebskosten im Zusammenhang mit noch nicht vollständig umsatzwirksamen Abschlüssen an. Positiv hervorzuheben sind die stabilen Personalkosten auf Vorjahresniveau, die u.E. erste KI-Effizienzgewinne widerspiegeln. Mit dem erwarteten Umsatzanstieg im Jahresverlauf, insbesondere durch proprietäre Lösungen, rechnen wir mit einer deutlichen Skalierung und entsprechendem Ergebniswachstum. Fazit: Serviceware ist zwar etwas verhaltener als erwartet in das neue Geschäftsjahr gestartet, die Equity Story bleibt aus unserer Sicht jedoch intakt. Wir gehen weiterhin vom Erreichen der Jahresziele aus und bestätigen die Kaufempfehlung sowie das Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=95697ae55bb566a980fc77525474596e Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=f995c0f6-42e7-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2316814 28.04.2026 CET/CEST °