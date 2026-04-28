Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

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Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

28.04.2026 / 16:15 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

     Company Name:                Verve Group SE
     ISIN:                        SE0018538068

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        28.04.2026
     Target price:                EUR4,50
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE
(ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50.

Zusammenfassung:
Verve treibt den Einsatz von KI in zentralen Unternehmensbereichen voran, um
die Effizienz zu steigern und ab 2027 jährliche Kosteneinsparungen von bis
zu EUR5 Mio. zu erzielen. Das Unternehmen integriert KI-Automatisierung in
interne Arbeitsabläufe, um die Produktivität zu steigern, ohne die
Mitarbeiterzahl entsprechend zu erhöhen. Damit ist Verve ein anschauliches
Beispiel für den allgemeinen Trend, dass KI Arbeitsplätze ersetzt - ein
Phänomen, das derzeit in der Tech-Branche zu beobachten ist. Die wichtigste
Erkenntnis ist, dass sich KI von einer Wachstumsstory auf Produktebene zu
einem direkten operativen Hebel entwickelt, der zu einer geringeren
Arbeitsintensität führt. Wir werden unsere Prognosen hinsichtlich der
Kosteneinsparungseffekte im Zusammenhang mit dem für den 27. Mai angesetzten
Dreimonatsbericht anpassen. Wir erwarten ein gutes März-Quartal, das von
einer starken Cashflow-Generierung bei normalisiertem Working Capital
getragen wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Verve mit einem
unveränderten Kursziel von EUR4,50 bei (Aufwärtspotenzial: 198%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group
SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 4.50 price target.

Abstract:
Verve is accelerating AI deployment across key organisational structures
targeting greater efficiency and annualised cost savings of up to EUR5m from
2027. The company is embedding AI automation across internal workflows to
lift productivity without a matching increase in headcount. This makes Verve
a live example of the broader AI workforce displacement theme now rippling
through big tech. The key read-through is that AI is moving from a
product level growth story to a direct operating leverage tool leading to
lower labour intensity. We will adjust our forecasts for the cost cutting
effects in conjunction with March-quarter reporting set for 27 May. We
expect a good Q1 led by strong cash flow generation on normalised working
capital. Our rating remains Buy with a EUR4.5 TP (upside: 198%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c2e10478a4b532cd6a5f5f0cb188490d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=6c3c3d29-430b-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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