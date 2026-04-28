Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 28.04.2026 / 16:15 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 28.04.2026 Target price: EUR4,50 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50. Zusammenfassung: Verve treibt den Einsatz von KI in zentralen Unternehmensbereichen voran, um die Effizienz zu steigern und ab 2027 jährliche Kosteneinsparungen von bis zu EUR5 Mio. zu erzielen. Das Unternehmen integriert KI-Automatisierung in interne Arbeitsabläufe, um die Produktivität zu steigern, ohne die Mitarbeiterzahl entsprechend zu erhöhen. Damit ist Verve ein anschauliches Beispiel für den allgemeinen Trend, dass KI Arbeitsplätze ersetzt - ein Phänomen, das derzeit in der Tech-Branche zu beobachten ist. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass sich KI von einer Wachstumsstory auf Produktebene zu einem direkten operativen Hebel entwickelt, der zu einer geringeren Arbeitsintensität führt. Wir werden unsere Prognosen hinsichtlich der Kosteneinsparungseffekte im Zusammenhang mit dem für den 27. Mai angesetzten Dreimonatsbericht anpassen. Wir erwarten ein gutes März-Quartal, das von einer starken Cashflow-Generierung bei normalisiertem Working Capital getragen wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Verve mit einem unveränderten Kursziel von EUR4,50 bei (Aufwärtspotenzial: 198%). First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.50 price target. Abstract: Verve is accelerating AI deployment across key organisational structures targeting greater efficiency and annualised cost savings of up to EUR5m from 2027. The company is embedding AI automation across internal workflows to lift productivity without a matching increase in headcount. This makes Verve a live example of the broader AI workforce displacement theme now rippling through big tech. The key read-through is that AI is moving from a product level growth story to a direct operating leverage tool leading to lower labour intensity. We will adjust our forecasts for the cost cutting effects in conjunction with March-quarter reporting set for 27 May. We expect a good Q1 led by strong cash flow generation on normalised working capital. Our rating remains Buy with a EUR4.5 TP (upside: 198%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c2e10478a4b532cd6a5f5f0cb188490d Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=6c3c3d29-430b-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2316988 28.04.2026 CET/CEST °