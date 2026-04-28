Palfinger stellt nach Gewinnplus starkes Gesamtjahr in Aussicht

Wien, 28. ⁠Apr (Reuters) - Der österreichische Hersteller von Kranen und Hebesystemen Palfinger ist trotz geopolitischer Spannungen und Unsicherheiten in der US-Handelspolitik mit einem Gewinn- und Umsatzplus ins Jahr gestartet. Für ‌das Gesamtjahr 2026 peilt Palfinger eines der erfolgreichsten Jahre seiner Geschichte an, wie das Salzburger Unternehmen am ⁠Dienstag mitteilte. ⁠Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 1,6 Prozent auf 561,5 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebit) kletterte auf 41,3 Millionen Euro nach 40,1 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis legte um knapp zwölf Prozent auf ‌24,6 Millionen Euro zu. Das Auftragsbuch ‌blieb mit rund einer Milliarde Euro stabil.

Getragen wurde das Wachstum vor allem von einer starken Nachfrage in Europa sowie ⁠einem florierenden Marine-Geschäft mit Großprojekten bei Offshore-Windparks. Das Geschäft ‌in Nordamerika gestaltete sich ⁠dagegen aufgrund der handelspolitischen Rahmenbedingungen schwieriger und drückte auf die Profitabilität. Auch der chinesische Markt zeigte sich weiterhin gedämpft, während Indien als Wachstumstreiber fungierte.

Rückenwind ‌erhofft sich das Management ⁠am Kapitalmarkt: Seit Ende März ⁠ist die Aktie wieder im österreichischen Leitindex ATX vertreten, was dem Papier zu mehr internationaler Sichtbarkeit verhelfen soll. Langfristig hält Palfinger an seinen Zielen fest: Bis 2030 soll der Umsatz die Marke von drei Milliarden Euro erreichen, bei einer operativen Rendite (Ebit-Marge) von zwölf Prozent.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)