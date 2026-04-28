Philadelphia Semiconductor Index - Erstmals fünfstellig!
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Erstmals fünfstellig!
Chips sind der Schmierstoff der modernen Wirtschaft! Nicht zuletzt deshalb wird den im Philadelphia Semiconductor Index zusammengefassten Halbleiterwerten oftmals ein konjunktureller Vorlaufcharakter unterstellt und deshalb analysieren wir den sog. SOX Index regelmäßig an dieser Stelle. Durch die charttechnische Brille betrachtet, handelt es sich unverändert um einen absoluten Bilderbuchchart. Erstmals in der Historie notiert das Aktienbarometer oberhalb der Marke von 10.000 Punkten. Der Vorstoß in „uncharted territory“ bzw. ein neues Allzeithoch (10.564 Punkte) kommt einem der besten Signale der Technischen Analyse gleich. Per Saldo ist der Basisaufwärtstrend seit 2016 absolut intakt. Nach 18 Tagen in Folge mit steigenden Notierungen ist diese Erfolgsserie zu Wochenbeginn gerissen. Vor diesem Hintergrund wäre ein temporäres Luftholen keine Überraschung. Neben der runden 10.000er-Marke fungiert dabei das Februarhoch bei 8.498 Punkten als nennenswerte Unterstützung. Auch eine ganze Reihe von Einzelwerten aus dem Sektor sind auf Grund von Ausbruchssituationen bzw. neuen Rekordständen interessant. Doch das ist ein Thema für die nächste Analyse (siehe unten).
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Chips sind der Schmierstoff der modernen Wirtschaft! Nicht zuletzt deshalb wird den im Philadelphia Semiconductor Index zusammengefassten Halbleiterwerten oftmals ein konjunktureller Vorlaufcharakter unterstellt und deshalb analysieren wir den sog. SOX Index regelmäßig an dieser Stelle. Durch die charttechnische Brille betrachtet, handelt es sich unverändert um einen absoluten Bilderbuchchart. Erstmals in der Historie notiert das Aktienbarometer oberhalb der Marke von 10.000 Punkten. Der Vorstoß in „uncharted territory“ bzw. ein neues Allzeithoch (10.564 Punkte) kommt einem der besten Signale der Technischen Analyse gleich. Per Saldo ist der Basisaufwärtstrend seit 2016 absolut intakt. Nach 18 Tagen in Folge mit steigenden Notierungen ist diese Erfolgsserie zu Wochenbeginn gerissen. Vor diesem Hintergrund wäre ein temporäres Luftholen keine Überraschung. Neben der runden 10.000er-Marke fungiert dabei das Februarhoch bei 8.498 Punkten als nennenswerte Unterstützung. Auch eine ganze Reihe von Einzelwerten aus dem Sektor sind auf Grund von Ausbruchssituationen bzw. neuen Rekordständen interessant. Doch das ist ein Thema für die nächste Analyse (siehe unten).
Philadelphia Semiconductor Index (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Philadelphia Semiconductor Index
Quelle: LSEG, tradesignal²
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