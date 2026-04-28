Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Cloud-Infrastruktur

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Cloud-Infrastruktur:

"Einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Souveränität gehen wollte Bundesdigitalminister Karsten Wildberger. (.) Jetzt muss er innehalten. Geplant war, zwei deutsche Konsortien damit zu beauftragen, eine Cloud-Lösung für die Verwaltung zu bauen. (.) Ein unterlegenes Konsortium rund um den amerikanischen Internetgiganten Google hat (.) kurz vorher Beschwerde eingelegt, was den Prozess nun verzögert. Das ist das gute Recht eines Bieters, allerdings illustriert der Einspruch, wie brisant der Auftrag ist. (.) Auf deutsche Unternehmen zu setzen, ist nur konsequent, wenn man an Souveränität denkt. (.) Dass es jetzt wieder länger dauert als geplant, passt zum Bild der lahmenden Digitalisierung in der Verwaltung. Ausnahmsweise ist sie mal nicht selbst schuld daran./DP/jha