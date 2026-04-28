Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Diskussion um ein Fleisch-Werbeverbot

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Diskussion um ein Fleisch-Werbeverbot:

"Discounter, die öffentlich Fleisch bewerben, werben in der Regel nicht für Bio-Ware. Sie locken ihre Kunden mit Billigstprodukten, das Kilo weit unter zehn Euro. Niemand kann ernsthaft glauben, dass diese Tiere jemals frische Luft geatmet oder die Sonne gesehen haben. Ihr Leben war eine Qual. Die Werbung suggeriert anderes."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Technologiekonzern
Meta: China blockiert Übernahme von KI-Startupgestern, 10:45 Uhr · dpa-AFX
Meta: China blockiert Übernahme von KI-Startup
Konflikt mit den USA
Irans Außenminister beginnt Krisendiplomatie in Pakistan25. Apr. · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Weitere Artikel