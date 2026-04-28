Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Reformdebatte/Gesundheitsreform

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Reformdebatte/Gesundheitsreform:

"Diese Woche will das Kabinett die Eckpunkte einer Gesundheitsreform und des Haushalts beschließen, von denen viele unter den Koalitionären umstritten sind. Im Regierungslager gibt es grundsätzlich mehr Tabus als Courage: Die Tabus markieren alle Bereiche, für die eine Art Denkmalschutz vor Kürzungen und Umgestaltung gelten soll - es sind zu viele. Die CDU verteidigt das Zwei-Klassen-System bei der Krankenversicherung, die CSU die Mütterrente und die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern, die SPD die Rente mit allerspätestens 67 und vieles mehr. Ohne Courage beim Einsatz des Rotstiftes werden Merz & Co. aber nicht aus der Bredouille kommen."/DP/jha