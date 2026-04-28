Qiagen passt Jahresziele nach verhaltenem Start an

Qiagen hat nach einem gemischten Start ins Jahr seine Prognose für 2026 gesenkt. Der Diagnostikspezialist erwartet nun ein währungsbereinigtes ‌Umsatzwachstum von etwa ein bis zwei Prozent statt bislang mindestens fünf Prozent, wie ⁠das ⁠Unternehmen am Montagabend mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll mindestens 2,43 Dollar erreichen, zuvor waren mindestens 2,50 Dollar angepeilt. Als Gründe nannte Qiagen eine ‌schwächere Nachfrage nach QuantiFERON-Tests für ‌Immigrationsuntersuchungen, Vorsicht bei US-Kunden im Bereich Life Sciences und geopolitische Unsicherheiten.

Im ersten Quartal stieg ⁠der vorläufige Konzernumsatz auf berichteter Basis um ‌zwei Prozent auf ⁠492 Millionen Dollar, währungsbereinigt sank er jedoch um ein Prozent. Qiagen hatte zuvor mindestens ein Prozent Wachstum zu ‌konstanten Wechselkursen erwartet. ⁠Der bereinigte Gewinn je ⁠Aktie lag mit 0,54 Dollar im Rahmen der Erwartungen. Für das zweite Quartal rechnet Qiagen mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von etwa zwei Prozent und einem bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 0,60 Dollar.