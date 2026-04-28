Regierung spricht mit Polen über Öl-Ersatz für Schwedter Raffinerie

Berlin/Warschau, 28. Apr (Reuters) - ⁠Angesichts des von Russland angekündigten Transit-Stopps für Öllieferungen aus Kasachstan nach Schwedt führt die Bundesregierung Gespräche mit Polen. Es werde geprüft, ob kurzfristig und vorübergehend Ersatzlieferungen über den Hafen Danzig möglich seien, um die Versorgung der PCK-Raffinerie sicherzustellen, teilte das Wirtschaftsministerium von Katherina Reiche (CDU) am Dienstag mit. Die ‌Bundesregierung sei bereit, das Unternehmen bei der Suche nach alternativen Bezugswegen zu unterstützen. Man flankiere die Gespräche eng, auch wenn die Unternehmen selbst die Verträge schlössen. Zu Einzelheiten könne ⁠man sich noch ⁠nicht äußern.

Das Ministerium stehe in engem Austausch mit dem Land Brandenburg, Rosneft Deutschland (RND), der PCK sowie der Bundesnetzagentur. Reuters hatte bereits vorige Woche berichtet, dass das Wirtschaftsministerium das Gespräch mit Polen sucht.

Aus Polen kommen dazu verhaltene Signale. Die Infrastruktur des Pipeline-Betreibers PERN und des Terminals Naftoport in Danzig verfüge über die technischen Kapazitäten, um Lieferungen abzuwickeln, sagte ein Sprecher des polnischen ‌Energieministeriums der Nachrichtenagentur Reuters. Eine mögliche Erhöhung der Mengen ‌hänge von betrieblichen, logistischen und marktbezogenen Faktoren ab. Jegliche Maßnahmen müssten im Einklang mit geltenden Vorschriften, Marktbedingungen und der übergeordneten Priorität der Energiesicherheit in der Region stehen.

Hintergrund ist die Ankündigung Russlands, den Transit von ⁠kasachischem Rohöl zur Raffinerie in Brandenburg ab dem 1. Mai 2026 einzustellen. Die PCK-Raffinerie ist für ‌die Versorgung des gesamten Nordostens Deutschlands einschließlich des ⁠Großraums Berlin mit Kraftstoff von zentraler Bedeutung. Lieferungen über Danzig gelten als politisch heikel, da der russische Staatskonzern Rosneft trotz der Treuhandverwaltung weiter die Mehrheit an der Raffinerie hält.

Das Wirtschaftsministerium betonte, die Versorgungssicherheit in Deutschland sei letztlich nicht gefährdet, auch wenn ‌die PCK mit einer geringeren Kapazität fahren müsse. ⁠Man werde alle vorhandenen Spielräume ausnutzen.

Die Bundesregierung ⁠hatte die deutschen Rosneft-Töchter unter Treuhandverwaltung gestellt. Diese Anordnung war auf eine neue Rechtsgrundlage im Außenwirtschaftsgesetz (AWG) gestützt worden. Dies gebe "eine langfristigere Perspektive und Planungssicherheit", unterstrich das Wirtschaftsministerium.

Kasachstan wird das Rohöl, das bisher über die Druschba-Pipeline nach Deutschland geflossen ist, an russische Häfen umleiten. Dies teilte das kasachische Energieministerium mit. Das kasachische Öl machte zuletzt 17 Prozent des in Schwedt verarbeiteten Rohöls aus. Dem Ministerium zufolge sollen im Mai stattdessen rund 160.000 Tonnen an das Terminal des Kaspischen Pipeline-Konsortiums am Schwarzen Meer und 100.000 Tonnen nach Ust-Luga an der ⁠Ostsee geliefert werden.

(Bericht von Holger Hansen, Marek Strzelecki, Mariya GordeyevaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)