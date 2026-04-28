ROUNDUP/Aktien New York: KI-Aktien belasten Nasdaq-Börse - Dow stabil

NEW YORK (dpa-AFX) - Fallende Kurse von Aktien aus dem Umfeld der Künstlichen Intelligenz (KI) haben am Dienstag die technologielastige Börse Nasdaq belastet. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es im frühen Handel um knapp ein Prozent auf 27.097 Punkte nach unten. Auslöser der Verluste war ein kritischer Zeitungsbericht über das KI-Forschungsunternehmen OpenAI.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,1 Prozent auf 49.194 Zähler. Hier sorgte die Quartalsbilanz von Coca-Cola für bessere Stimmung. Der S&P 500 gab um ein halbes Prozent auf 7.135 Punkte nach, in dem marktbreiten Index sind die schwachen KI-Aktien schwer gewichtet.

Grundsätzlich üben sich die Investoren weiterhin in Zurückhaltung. Zum einen schüren die erneut deutlich steigenden Ölpreise wegen fehlender Fortschritte im Iran-Krieg die Konjunktur- und Inflationsängste. Zum anderen steht die Sitzung der US-Notenbank Fed kurz bevor, hier liegt der Fokus der Anleger auf dem anstehenden Wechsel an deren Spitze.

Ein kritischer Bericht des "Wall Street Journal" über OpenAI drückte auf die Kurse der großen Tech-Partner des Unternehmens. Der Zeitung zufolge hat der KI-Entwickler geschäftliche Ziele zuletzt nicht realisieren können. Daraufhin fielen Oracle und die Papiere des Cloud-Computing-Anbieters Coreweave jeweils um drei Prozent.

Auch die Papiere von Halbleiterherstellern, die große Daten- und Rechenzentren mit ihren Hightech-Komponenten ausstatten, wurden von dem Bericht in Mitleidenschaft gezogen. So verloren die am Vortag noch auf ein Rekordhoch gestiegenen Nvidia -Aktien zwei Prozent und AMD fast vier Prozent.

An die Spitze des Dow Jones Industrial setzten sich die Papiere von Coca-Cola mit einem Aufschlag von fünf Prozent. Der Getränkekonzern hat sich nach dem ersten Quartal höhere Ziele für das Gesamtjahr gesteckt, das kam am Markt gut an.

UPS sackten hingegen um fast sechs Prozent ab. Die Bank JPMorgan wies auf schwache Geschäfte des Logistikriesen auf dem Heimatmarkt hin, auf das Anleger negativ reagieren dürften.

General Motors fielen um 3,5 Prozent. Der Autobauer rechnet in diesem Jahr mit Gegenwind von den Ausgaben für Rohstoffe und Halbleiter sowie von Wechselkursen.

Aktien von Spotify brachen um fast 14 Prozent ein. Der Streamingdienst legte einen durchwachsenen Quartalsbericht vor und blieb auch mit den Zielen für das laufende Quartal teilweise hinter den Erwartungen zurück./bek/he